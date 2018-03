Troppe buche a Roma | il Campidoglio valuta chiusura di alcune strade

Marciapiedi peggio delle strade : pedoni a rischio per le Troppe buche : Non ci sono solo le buche sulle strade . Ci sono anche quelle sui Marciapiedi . E se le prime sono l' incubo degli automobilisti e dei ciclisti, le seconde sono la dannazione dei pedoni . Dai Parioli a ...

Maltempo - Troppe buche : chiusa la tangenziale Biella-Cossato : Strade biellesi dissestate dall’ondata di Maltempo: e’ stata chiusa la tangenziale Biella-Cossato, a Masserano. Sono numerose le denunce giunte ai carabinieri per ammortizzatori, pneumatici e cerchioni distrutti. A causa delle profonde buche si sono verificati incidenti sulla provinciale 143 di Cerrione, sulla regionale 230 a Massazza, in via Parlamento a Cossato e sulla provinciale 228 di Roppolo. A Ponzone all’altezza ...