Trapianti | Italia pronta a catena di donazioni incrociate avviate da cadavere

Trapianti : Ismett ai primi posti in Italia - 192 eseguiti nel 2017 : Con 192 Trapianti eseguiti nel 2017, l’Irccs Ismett di Palermo è ai primi posti in Italia per quanto concerne gli interventi di trapianto di tutti gli organi solidi (fegato, rene, cuore e polmone). Sono i dati diffusi in questi giorni dal Centro nazionale Trapianti (Cnt). In particolare, con 82 interventi eseguiti Ismett è il quinto centro in Italia per numero di Trapianti di fegato (al primo posto per volume di attività si assesta le Molinette ...

Trapianti : Ismett ai primi posti in Italia - 192 eseguiti nel 2017 : Palermo, 23 feb. (AdnKronos) - Con 192 Trapianti eseguiti nel 2017, l’Irccs Ismett di Palermo è ai primi posti in Italia per quanto concerne gli interventi di trapianto di tutti gli organi solidi (fegato, rene, cuore e polmone). Sono i dati diffusi in questi giorni dal Centro nazionale Trapianti (Cn

Trapianti : Ismett ai primi posti in Italia - 192 eseguiti nel 2017 : Palermo, 23 feb. (AdnKronos) – Con 192 Trapianti eseguiti nel 2017, l’Irccs Ismett di Palermo è ai primi posti in Italia per quanto concerne gli interventi di trapianto di tutti gli organi solidi (fegato, rene, cuore e polmone). Sono i dati diffusi in questi giorni dal Centro nazionale Trapianti (Cnt). In particolare, con 82 interventi eseguiti Ismett è il quinto centro in Italia per numero di Trapianti di fegato (al primo posto per ...

Trapianti di rene - due interventi tra coppie incompatibili. Prima volta in Italia : È la Prima volta che accade in Italia ed è un risultato che fino a poco tempo fa veniva considerato impossibile o quasi. Sono stati effettuati con successo al Policlinico Gemelli due Trapianti di rene con modalità crociata e con il contemporaneo utilizzo della tecnica cosiddetta AB0 incompatibile. La tecnica consiste nel “ripulire” il sangue del paziente ricevente dagli anticorpi (cioè nel rimuoverli, eliminandoli) contro gli altri ...

Trapianti di viso : «Anche l’Italia è pronta» : (Photo by Drew Angerer/Getty Images) Per la prima volta, un paziente è stato sottoposto al secondo trapianto di viso. L’intervento è stato eseguito tre settimane fa, all’Hospital Europeen Georges Pompidou di Parigi, a sette anni di distanza dal precedente, dopo una crisi di rigetto. Dell’équipe medica del professor Laurent Lantieri fa parte anche un chirurgo italiano, Francesco Wirz. Il paziente sta bene ed è ancora in osservazione. Finora ...

Trapianti - l’anno record per l’Italia : I destini di 4 donne si sono incrociati nella notte di Natale a Torino. Gli organi donati da una di loro, morta a 48 anni per un’emorragia cerebrale, hanno ridato vita alle altre tre. I polmoni sono andati a una donna di 52 anni. Fegato e un rene sono invece stati donati a una donna di 59 anni con una epatopatia policistica. Il secondo rene è stato trapiantato il giorno di Natale su una 44enne. «Sarò eternamente grata alla donatrice. Una persona ...