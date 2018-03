Torna Antonio Di Pietro | sarà il candidato del centrosinistra per la presidenza del Molise

Torna Antonio Di Pietro : correrà per la presidenza del Molise : "Vi scrivo per riflettere insieme a voi sul da farsi per evitare di andare incontro ad una sicura sconfitta anche alle prossime elezioni regionali, dopo che i vostri referenti nazionali hanno creato ...

Molise - Antonio Di Pietro Torna in politica : è candidato governatore : Antonio Di Pietro torna in politica. L’ex leader dell’Italia dei Valori sarà il candidato governatore del Molise, la sua regione d’origine. A sostenerlo la coalizione di centrosinistra che nella notte ha trovato l’accordo, dopo il passo indietro di Paolo Frattura, presidente uscente. In mattinata l’ex ministro di Romano Prodi ha incassato l’appoggio anche di Liberi e Uguali e di liste regionali che volevano ...

Antonio Salines Torna nella sua Spezia con 'Gente di facili costumi' : Si coglie l'occasione per ricordare che gli abbonati alla Stagione del Teatro Civico possono inoltre usufruire di un ingresso gratuito agli spettacoli della Stagione del Teatro Belli previa ...

NBA 2018 : LeBron James riporta Cleveland al successo. Tornano a vincere anche Boston e San Antonio : Sette le partite giocate nella notte NBA. È tornata in campo Cleveland, che ha battuto per 112-90 i Detroit Pistons ritrovando così la vittoria. Sul successo c’è ovviamente la firma di LeBron James, autore di 31 punti (con 5/7 da tre, 7 rimbalzi e 7 assist), che dopo aver deciso l’incontro nel terzo periodo (36-21) è stato in panchina per tutto il quarto quarto. A completare l’opera ci ha pensato Larry Nance Jr., partito in ...

M5S Torna all'attacco : 'De Luca come Antonio La Trippa' : 'Cosa non si fa per i figli. Negli ultimi tre mesi Vincenzo De Luca si è visto costretto a sacrificare il ruolo di governatore, per impegnarsi notte e giorno a trovare occupazione stabile al figlio ...

Il Villaggio Leumann Torna ad essere set cinematografico per Antonio Albanese : Il Villaggio Leumann di Collegno torna a far da set alle scene di un film. Questa volta, attore e regista è il comico Antonio Albanese, che ieri, mercoledì 31, ha passato la giornata tra le casette ...

Torna Antonio Fazio : "La vigilanza sulle banche non funziona - l'Italia è alla deriva e solo M5s ha una politica economica" : Quelli italiani, del resto, non hanno grandi colpe: 'Il problema è che l'economia non va bene', ha detto Fazio, molte aziende sono fallite o hanno chiuso'. Nessuna menzione ai banchieri incapaci, ...

ROBERTA RAGUSA/ Si Torna a indagare sul giallo : confermata la condanna di Antonio Logli? (Chi l'ha visto?) : ROBERTA RAGUSA, Chi l'ha visto? La trasmissione condotta da Federica Sciarelli continua a indagare sul giallo che ha colpito la donna. E' ancora viva? E' stata uccisa? Le ultime notizie.(Pubblicato il Wed, 24 Jan 2018 06:57:00 GMT)

Antonio Torna a casa dopo 10 giorni di paura. "Aveva perso il lavoro in Germania" : giorni di apprensione ma alla fine è tornato a casa il 29enne Antonio Fedele, scomparso lo scorso 13 gennaio. Antonio, originario di Taviano (Lecce), lavorava in un ristorante italiano di...

Antonio Cassano Torna a giocare? / Calciomercato gennaio : “Sono pronto - ma non ci sono proposte soddisfacenti” : Antonio Cassano torna a giocare? Le dichiarazioni dell'attaccante barese aprono a quello che sarebbe un incredibile ritorno in campo, l'ultima esperienza vera è quella con la Sampdoria(Pubblicato il Sun, 14 Jan 2018 19:02:00 GMT)

ANTONIO CASSANO Torna A GIOCARE? / Calciomercato gennaio : quali sono le ipotesi più realistiche? : ANTONIO CASSANO TORNA a GIOCARE? Le dichiarazioni dell'attaccante barese aprono a quello che sarebbe un incredibile ritorno in campo, l'ultima esperienza vera è quella con la Sampdoria(Pubblicato il Sat, 13 Jan 2018 15:46:00 GMT)

Antonio Cassano Torna a giocare?/ Calciomercato gennaio : il barese cerca un progetto serio : Antonio Cassano torna a giocare? Le dichiarazioni dell'attaccante barese aprono a quello che sarebbe un incredibile ritorno in campo, l'ultima esperienza vera è quella con la Sampdoria(Pubblicato il Sat, 13 Jan 2018 15:10:00 GMT)

Futuro Cassano - l’annuncio di FantAntonio : “sono pronto a Tornare” - i dettagli : Futuro Cassano – Dopo la breve esperienza con il Verona, l’attaccante Antonio Cassano è alla ricerca di un nuovo progetto, il calciatore si sente ancora in grado di essere protagonista. Secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ negli ultimi giorni ha ricevuto offerte dall’estero ma non le ha prese in considerazione, anche il Benevento ha mostrato interesse. Entella, Parma, Spal e Sassuolo sono piazze che non ...

CALCIOMERCATO MILAN/ News - Torna a circolare il nome di Antonio Conte per il futuro (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO MILAN, ultime notizie legate al mondo rossonero: il terzino sinistro del club meneghino, Luca Antonelli, continua ad essere nel mirino della società gigliata(Pubblicato il Thu, 11 Jan 2018 17:48:00 GMT)