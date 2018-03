Torino | Mazzarri | ' Belotti è in difficoltà | deve trovare la miglior condizione'

Roma-Torino : Di Francesco contro il tabù Olimpico - Mazzarri per invertire la rotta : La Roma non può permettersi passi falsi. In vista della sfida Champions di martedì contro lo Shakhtar, c'è da blindare il terzo posto dagli assalti di Inter e Lazio. Ma anche il Torino non può , più, ...

Roma - Di Francesco : 'Torino più attento alla difesa con Mazzarri' : Roma - Vietato pensare alla Champions League. Eusebio Di Francesco teme le distrazioni europee e invita l'ambiente a non proiettarsi oltre la gara con il Torino di domani sera all' Olimpico . 'Abbiamo ...

Torino - Mazzarri : 'Niang in forse - Belotti è motivato : voglio grandi risposte da tutti' : Servirà l'impeto da Torino, per rialzare la testa dopo le due sconfitte consecutive rimediate con Juventus e Verona. Specialmente quest'ultima ha provocato diversi malumori nell'ambiente granata, che ...

Torino - parla Mazzarri : “Niang ha provato la mascherina” : Il Torino si prepara per il difficile match contro la Roma, prima del match importanti indicazioni di Walter Mazzarri in conferenza stampa: “Ieri Niang ha provato la mascherina – ha spiegato l’allenatore granata – e ha fatto qualcosa di atletico. Oggi vedremo come reagisce con la mascherina. Ha avuto meno giorni rispetto a De Silvestri per abituarsi, anche se l’infortunio è stato pressochè lo stesso”. Su Ljajic: ...

Serie A Torino - Mazzarri : «La Roma vista a Napoli fa paura» : Torino - "Difficile parlare di calcio in questo momento ma voglio stringermi attorno al dolore di tutta la famiglia del ragazzo" . Walter Mazzarri ha inaugurato la conferenza stampa pre Roma - Torino ...

Torino - Mazzarri : 'Contro la Roma nel peggior momento' : 'Affrontiamo la Roma nel peggior momento, ma sono curioso di vedere cosa riuscirà a fare la mia squadra'. Così Walter Mazzarri, alla vigilia della trasferta di Roma del Torino contro una squadra ...

Torino - Mazzarri : 'Chi non lotta rimane fuori' : Torino - Non c'è più tempo da perdere. Arriva la trasferta dell' Olimpico , contro la Roma , e i granata devono far punti per non salutare prima del tempo, molto prima, il sogno europeo. Servirà un ...

Il Torino corre verso la Roma - ma Mazzarri è in ansia per Niang : Torino - Ripresa della preparazione per il Torino al ' Filadelfia ' con una sessione mattutina in vista dell'anticipo di campionato in trasferta contro la Roma - risorta nel match vinto 4-2 al ' San ...

Torino - Mazzarri : 'Sarà dura ma dobbiamo ripartire' : 'dobbiamo capire che sarà una partita dura, il Crotone verrà qui a dare battaglia ma noi dobbiamo ripartire dopo Verona'. Walter Mazzarri non si fida del Crotone di Zenga , 'dal suo arrivo giocano un ...

Arriva il Crotone e Mazzarri carica il Torino : 'Fuori l'orgoglio' : Torino - Walter Mazzarri è alla vigilia della gara più delicata della stagione granata, la sfida interna contro il Crotone che Arriva dopo i ko nel derby e a Verona . Due passi falsi rimasti indigesti ...

Torino - Mazzarri : "Voglio vedere una reazione. Riconquistiamo l'ambiente e arriviamo più in alto possibile" : 'Domani voglio vedere una squadra combattiva e orgogliosa, il Toro deve ripartire dopo la brutta prova di Verona'. È un Walter Mazzarri molto carico quello che si presenta nella sala conferenze dell'...

Torino - Mazzarri contro il Crotone si gioca una soluzione a sorpresa? : L’arrivo di Mazzarri aveva portato la svolta in casa Torino, i granata però sono reduci da due sconfitte consecutive, in particolar modo non è andata giù quella contro il Verona. La zona Europa League è sempre più lontana, difficile al momento rientrare in corsa, il Torino adesso si prepara per il match casalingo contro il Crotone, partita assolutamente da non fallire. Per l’occasione il tecnico ex Napoli potrebbe optare per una ...