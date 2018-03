Torino | il ds Petrachi | ' Belotti deve tornare umile | non si vergogni'

Calciomercato Torino - “consigli per gli acquisti” a Petrachi : i nomi per cambiare il trend di errori : Calciomercato Torino – E’ oramai ben chiaro che il Torino ha “cannato” in maniera netta il Calciomercato estivo, non riuscendo neanche a mettere una pezza a gennaio. La lacuna più importante è certamente a centrocampo, dove i granata sono ricchi di quantità e grinta, ma privi di qualità, regia e capacità d’inserimento. Un altro anno perso, ennesima stagione definita di transizione, oramai sembra che l’Europa ...

Mazzarri salta Torino-Juventus/ Due giornate di squalifica per il tecnico : il ds Petrachi inibito : Mazzarri salta Torino-Juventus, due giornate di squalifica per il tecnico granata. L’allenatore toscano fermato dal Giudice Sportivo dopo l’espulsione del weekend(Pubblicato il Tue, 06 Feb 2018 19:14:00 GMT)

Torino - che offerta per Ljajic! Colloquio Mazzarri-Petrachi : la situazione : Il caso Ljajic continua a tenere banco anche in questa fase post sessione invernale di calciomercato. Se infatti la finestra di gennaio si è chiusa in Italia, in altri paesi è ancora possibile acquistare calciatori, come ad esempio in Russia. E’ ben noto l’interesse dello Spartak Mosca per Adem Ljajic, attaccante del Torino. La squadra guidata da mister Carrera è tornata all’assalto per il serbo, offrendo 7 milioni di euro più ...

Torino - Petrachi : 'Ljajic? Può entrare nelle grazie di Mazzarri' : Gianluca Petrachi , direttore sportivo del Torino , parla a Sky Sport prima della sfida contro la Samp: 'Ljajic? Io credo che dipenda da lui, da ogni singolo calciatore. Deve cercare di capire cosa vuole l'allenatore. Ha tutti i requisiti per entrare nelle grazie ...

Esclusiva CalcioWeb - le due le mosse del Torino per la sessione invernale : Petrachi in azione : Il Torino è solo apparentemente fermo sul mercato, ma la verità è che la società sta lavorando sotto traccia per accaparrarsi le pedine giuste da affidare a Mazzarri per il rilancio in chiave Europa League. Ebbene, le ultime indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione parlano di due affari che il ds Petrachi sta seguendo con attenzione. Il primo è quello legato al centrocampista Donsah, con il quale c’è già l’accordo per il ...

Calciomercato - Torino “immobile”? Non proprio… ecco le mosse del ds Petrachi : Calciomercato Torino – Il Torino sembra apparentemente immobile sul mercato in questa sessione invernale. Dopo l’arrivo di Mazzarri sulla panchina granata a causa dell’esonero di Mihajlovic, il neo tecnico sta valutando la rosa a sua disposizione prima di passare all’azione con nuovi acquisti o cessioni. I primi aggiornamenti da casa Toro iniziano pian piano ad arrivare ed il ds Petrachi ha avuto indicazioni sul da farsi. ...

Calciomercato Torino - Petrachi vuole Fares e Bessa del Verona : la situazione : Calciomercato Torino – Con l’arrivo di Walter Mazzarri la strategia sul mercato del Torino è cambiata. Il tecnico toscano avrebbe chiesto un terzino, un vice Belotti e un centrocampista. Uno dei nomi usciti per la difesa è quello di Lazzari della Spal, ma Semplici ha dichiarato che il giocatore a gennaio non si muoverà. Per questo motivo il ds dei granata, Gianluca Petrachi, ha deciso di virare con forza su Mohamed Fares, esterno ...

Torino - le ultime dal mercato : le tre richieste di Mazzarri - Petrachi al lavoro! : 1/7 Lazzari (Foto LaPresse/Gerardo Cafaro) ...

Calciomercato Torino - si scatena Petrachi : due esterni - un addio importante e tre operazioni col Verona : Calciomercato Torino – Il Torino pianifica il Calciomercato con l’arrivo del nuovo tecnico Mazzarri. Le strategie sono cambiate e l’ex Watford ha richieste ben diverse da quelle del suo predecessore. Innanzi tutto, come documentato ieri, è caccia all’esterno di difesa, anzi, forse due esterni. Uno per fascia. Se a destra l’idea Lazzari continua ad essere battuta, per la sinistra si pensa adesso a Laxalt, vecchio ...

Torino - parla Petrachi : “ecco cosa mi aspetto da Mazzarri” : Il Torino è in campo per la gara della 20^ giornata del campionato di Serie A, la squadra granata sta affrontando il Bologna, prima in panchina per Walter Mazzarri. Ecco le indicazioni di Gianluca Petrachi ai microfoni di Sky Sport: “rispetto alla precedente gestione, con Walter Mazzarri mi aspetto di vedere una squadra con la propria identità. Quest’anno siamo involuti sotto questo punto di vista. Lo scorsa campionato giocavamo con un ...

Torino - Cairo : 'Non ero contento di Mihajlovic'. Petrachi : 'Scelta sofferta' : Torino - 'Non ero contento di Mihajlovic . La squadra è competitiva, ma troppo discontinua. Sono felice di Mazzarri, c'è il giusto feeling. La decisione di esonerare Sinisa non è stata presa dopo la ...

Mazzarri nuovo allenatore del Torino - Petrachi svela : “Mercato? Ecco cosa faremo” : Il Torino ha deciso di esonerare Mihajlovic e affidare la panchina a Walter Mazzarri che oggi ha diretto il primo allenamento al Filadelfia. Il direttore sportivo dei granata, Gianluca Petrachi, ha commentato così la scelta dell’esonero: “Oggi ha diretto il suo primo allenamento, domani vi renderemo conto meglio dei dettagli intorno al suo arrivo. Di certo, l’esonero è stato difficile: negli ultimi anni non lo avevamo più fatto, ma abbiamo ...