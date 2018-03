Tokyo chiude la giornata con frazionali rialzi

La Borsa di Tokyo chiude in rialzo : Nikkei guadagna +0 - 47% : La Borsa di Tokyo conclude l'ultima seduta della settimana col segno più, malgrado la ratifica del presidente Usa Donald Trump che determina l'imposizione di dazi su acciaio e alluminio, con le ...

Borsa Tokyo chiude con +0 - 54%. Dazi Trump - si spera su esenzioni verso alcuni paesi : L'indice Nikkei 225 della Borsa di Tokyo ha chiuso in rialzo dello 0,54% a 21.368,07 punti. Azionario asiatico positivo, sulla scia degli ultimi sviluppi che riguardano il caso dei Dazi doganali su ...

Borsa Tokyo chiude in rosso su dimissioni Cohn - Nikkei -0 - 77% : Roma, 7 mar. , askanews, Seduta negativa quella di oggi per la Borsa di Tokyo che ha chiuso con il Nikkei in calo dello 0,77%, a 21.252 punti, dopo le dimissioni del principale consigliere economico ...

Borsa : Asia chiude in rialzo - corre Tokyo : ANSA, - MILANO, 6 MAR - Le Borse Asiatiche archiviano la seduta con il segno positivo, in scia con la chiusura positiva di Wall Street e con i futures sui listini europei in rialzo. Gli investitori ...

Borsa - Tokyo chiude in rialzo : l'indice Nikkei guadagna l'1 - 79% : Chiusura in territorio positivo per la Borsa di Tokyo, che recupera dai minimi in cinque mesi mentre si attenuano i timori per l'inasprirsi delle ripercussioni commerciali dopo l'imposizione dei dazi ...

Calo yen favorisce la borsa di Tokyo che chiude in forte rialzo : Roma, 6 mar. , askanews, La borsa di Tokyo chiude la seduta in forte rialzo, sostenuta dal Calo dello yen sul dollaro che spinge in avanti le esportazioni. Il Nikkei ha terminato gli scambi ...

La Borsa di Tokyo chiude in calo - deboli gli altri listini : Roma, 5 mar. , askanews, Seduta all'insegna della debolezza sulle borse asiatiche. L'azionario di Tokyo archivia le contrattazioni con l'indice Nikkei che lascia sul terreno lo 0,66%. Tra le peggiori ...

Asia - la borsa di Tokyo chiude in ribasso. Pesa lo yen : Teleborsa, - Finale negativo per la borsa di Tokyo su cui ha Pesato l'apprezzamento dello yen che ha penalizzato i titoli legati all'export. Da segnalare anche la chiusura in ribasso della piazza di ...

Tokyo - la Borsa chiude in rialzo : indice Nikkei sale dell'1 - 19% : Chiusura positiva per la Borsa di Tokyo che consolida i guadagni di inizio seduta e termina il primo giorno della settimana col segno più, in scia all'andamento positivo a Wall Street e lo stop alla ...

Tokyo chiude in calo. Miste le altre piazze asiatiche : Seduta negativa per la borsa di Tokyo , dopo il balzo messo a segno la vigilia sull'indebolimento dello yen. L'indice Nikkei ha terminato le contrattazioni odierne con un ribasso dell'1,01% a 21.925 ...

Tokyo chiude ancora una giornata in rosso : Teleborsa, - Tokyo chiude le contrattazioni in calo con l'indice Nikke i che cede lo 0,43% a 21,154 punti. Il più ampio paniere Topix scivola dello 0,73% a 1.311,19 punti. L' economia giapponese si conferma in crescita, nel 4° trimestre dell'anno, segnalando la più lunga fase espansiva da un decennio a questa parte. Segno più per Shanghai , +0,45%, e Shenzhen , +0,48%, che ...