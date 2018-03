Tirreno-Adriatico 2018 | Primoz Roglic cresce | Aru e Nibali non convincono

oasport

: CHE NUMERO DI PRIMOZ ROGLIC ??????????? Lo sloveno sorprende tutti sul bellissimo traguardo di Trevi e vince la terza… - Eurosport_IT : CHE NUMERO DI PRIMOZ ROGLIC ??????????? Lo sloveno sorprende tutti sul bellissimo traguardo di Trevi e vince la terza… - Eurosport_IT : Vincenzo #Nibali ha una ragione speciale per essere al via della #TirrenoAdriatico ????????? - serieB123 : Tirreno-Adriatico: Roglic vince la 3ª tappa, Thomas nuovo leader -

(Di venerdì 9 marzo 2018) Un arrivo in salita, seppur breve. Quasi in stile Vuelta: la, in occasione della terza tappa, ha proposto un arrivo impegnativo ed insidioso sullo strappo di Trevi, con pendenze anche al 20%. Il successo è andato al rampante, che in questa stagione è atteso ad un importante conferma dopo l’esplosione del 2017, che lo ha visto anche vincere una tappa al Tour de France, a doppiare un successo del 2016 al Giro d’Italia, però in una prova a cronometro. L’ex saltatore con gli sci si sta affermando sempre più come un punto di riferimento del ciclismo mondiale e oggi ha dimostrato una volta di più che da qui in avanti dovrà essere preso in seria considerazione anche in questo genere di corse. Passando agli uomini più attesi, invece, non possiamo che registrare le difficoltà di Vincenzo(Bahrain-Merida) e Fabio Aru (UAE Emirates), ...