Tirreno Adriatico 2018 | Froome dopo la tappa 3 | ' Ero a tutta | ma sono qui per preparare

Tirreno-Adriatico 2018 : date - tappe - percorso e diretta tv Video : Il mese di marzo proporra' una serie di appuntamenti imperdibili per gli appassionati di #Ciclismo. Si iniziera' con le Strade Bianche a Siena [Video] per assaporare quell’atmosfera da Classiche, che ci attendera' poi nelle settimane successive. A pochi giorni di distanza dalla corsa in Toscana, scattera' la Tirreno-Adriatico. La 53ª edizione andra' in scena dal 7 al 13 marzo 2018. Gli organizzatori hanno deciso di rendere omaggio a Michele ...

Tirreno-Adriatico 2018 : Primoz Roglic cresce - Fabio Aru e Vincenzo Nibali non convincono : Un arrivo in salita, seppur breve. Quasi in stile Vuelta: la Tirreno-Adriatico 2018, in occasione della terza tappa, ha proposto un arrivo impegnativo ed insidioso sullo strappo di Trevi, con pendenze anche al 20%. Il successo è andato al rampante Primoz Roglic, che in questa stagione è atteso ad un importante conferma dopo l’esplosione del 2017, che lo ha visto anche vincere una tappa al Tour de France, a doppiare un successo del 2016 al ...

Tirreno-Adriatico 2018 - le pagelle della terza tappa. Grande azione di Roglic - Benoot ancora protagonista - deludono diversi big : Grande spettacolo nella terza tappa della Tirreno-Adriatico, con lo sloveno Primoz Roglic che è riuscito a fare la differenza sullo strappo finale di Trevi, conquistando la vittoria in solitaria davanti al britannico Adam Yates e al belga Tiesj Benoot. Andiamo quindi a scoprire i voti dei corridori protagonisti con le pagelle della terza tappa. Primoz Roglic 10: un corridore che oggi ha confermato di essere capace di Grande numeri in salita. È ...

Tirreno-Adriatico - Roglic vince la terza tappa. Thomas è la nuova maglia azzurra. Domani sfida tra i big per l'arrivo in salita : Splendida vittoria per sloveno della Lotto NL Jumbo Primoz Roglic, che con un attacco incredibile a un chilometro dal finale, ha vinto la terza tappa della Tirreno-Adriatico, 239 chilometri da ...

Tirreno-Adriatico 2018 - quarta tappa : Foligno – Sarnano-Sassotetto (sabato 10 marzo). Orario d’inizio e come vederla in tv. Il programma completo : Domani (sabato 10 marzo) assisteremo alla tappa regina della 53ma edizione della Tirreno-Adriatico. La quarta tappa vedrà i corridori affrontare 219 km da Foligno a Sarnano con la salita finale di Sassotetto, lunga 14 km con pendenza massima del 12%. Sarà quindi un finale spettacolare dove gli uomini di classifica si daranno battaglia per cercare di conquistare la Maglia Azzurra. La partenza è fissata per le 10.25, mentre l’arrivo è previsto ...

Tirreno-Adriatico 2018 – Roglic : “Volevo anticipare”. Thomas : “Domani tappa più importante” : Terza tappa per la Tirreno-Adriatico: arrivo sullo strappo di Trevi sul quale si è imposto alla grande uno spettacolare Primoz Roglic. A conquistare la maglia azzurra di leader della classifica generale c’è invece Geraint Thomas. Andiamo a vedere le dichiarazioni dei protagonisti nel post-gara. Roglic: “Il mio piano era di non aspettare gli ultimi metri per attaccare: ho perso tanti sprint nella mia carriera. Se avessi atteso fino alle ...

