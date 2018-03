The Royals 4 in Italia dal 12 marzo in contemporanea USA | video anteprima dal primo

The Royals - la quarta stagione in anteprima esclusiva. Da lunedì 12 marzo su Timvision : “The Royals”, la serie tv ideata da Mark Schwahn (One Tree Hill) con Elizabeth Hurley (Gossip Girl, The Tomorrow People, nota alle cronache rosa per la relazione con Hugh Grant) e William Moseley (Peter Pevensie nella saga Le cronache di Narnia) che racconta gli intrighi e i drammi di un’immaginaria famiglia reale in una Londra moderna, torna con la sua quarta stagione in anteprima esclusiva per l’Italia su Timvision da lunedì 12 marzo, a meno ...

