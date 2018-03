Supervertice dello stato maggiore M5s Con Di Maio anche Casaleggio | no a governi di

huffingtonpost

(Di venerdì 9 marzo 2018) Luigi Diriunisce il suo nuovo gruppo parlamentare. Oltre trecento eletti, più di due terzi si affacceranno per la prima volta nel Palazzo. È l'ennesimo discorso della vittoria, che riceve una standing ovation prontamente rilanciata da tutti i profili social del Movimento 5 stelle. Chiede fiducia ("Fidatevi di me"), rivendicando per sé tutte le decisioni strategiche, a partire dalla nomina dei capigruppo Giulia Grillo e Danilo Toninelli, che rimarranno in carica per 18 mesi, e chissà che non coincidano con l'intera legislatura. Ottiene mandato pieno, almeno oggi, almeno all'applausometro.A un certo punto, tuttavia, tira fuori una frase che sembra presa direttamente dal bagaglio visionario di Davide. È la citazione di un pilota, che suona pressappoco così: "In molti potevano battermi se solo mi avessero seguito. Hanno deciso di ...