Sulla presidenza delle Camere Brunetta chiede il soccorso rosso del Pd

(Di venerdì 9 marzo 2018) "Non essendoci una maggioranza, le presidenzenon potranno appartenere entrambe allo schieramento dei vincitori. Verosimilmente, una andrà alla componente più orientata a sostenere, esplicitamente o implicitamente, programma e governo di centrodestra. Penso soprattutto al Pd". Lo afferma Renatoin un'intervista al Corriere della Sera in cui ribadisce che il centrodestra andrà unito alle consultazioni."Stiamo cercando di capire se il Pd sarà pronto a darci una qualche forma di appoggio. Esistono tante formule: astensione, appoggio esterno, non sfiducia", spiega. "Comunque, gli esiti dell'elezione della seconda e della terza carica dello Stato formeranno la base politica e istituzionale per l'avvioconsultazioni. E lì entrerà in gioco il presidente della Repubblica".L'esponente di FI si dice certo che ...