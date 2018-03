Sul web spunta il modulo per il reddito di cittadinanza | satira su M5s

Uomini e Donne - rivolta Sul web : la scelta di Maria non piace : La trasmissione pomeridiana di Maria De Filippi è sempre più discussa dal pubblico di Canale 5 che quotidianamente segue le puntate settimanali di 'Uomini e Donne'. Con i suoi due troni (il trono classico e il trono over), il people show sorprende e incuriosisce un gran numero di telespettatori ma tra questi ultimi vi sono anche coloro i quali commentano, in modo negativo, le varie vicende che non piacciono o addirittura deludono. E' questo che ...

Vino in polvere spacciato per Chianti e false etichette : oltre 56mila violazioni Sul web : ... Giovanni Busi - che ci ha permesso di eliminare la stragrande maggioranza di violazioni e di frodi che danneggiano il marchio Chianti nel mondo'. 'Un danno ingente - denuncia - a cui stiamo ponendo ...

Donatella Lopar/ Uomini e Donne - la dama del trono over criticata Sul web : Donatella Lopar è una delle protagoniste del trono over di Uomini e Donne. Dopo il "foto-gate" scatenato da Ida e Riccardo, la dama è stata molto criticata sui social.(Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 12:50:00 GMT)

Account Apple rubati finiscono Sul deep web a 15$ l'uno : È probabile che l'uso dello stesso Account nei vari store digitali di Apple , così come l'accesso al servizio streaming Apple Music e la potenziale archiviazione di dati personali su iCloud, ne ...

Ecco il valore degli account Apple venduti Sul deep web : È probabile che l'uso dello stesso account nei vari store digitali di Apple , così come l'accesso al servizio streaming Apple Music e la potenziale archiviazione di dati personali su iCloud, ne ...

Il figlio fa il bullo Sul bus : la (severa) punizione del padre scatena la polemica Sul web. E il video diventa virale : Bryan Thornill, padre (originario della Virginia) di un bulletto di dieci anni, sta dividendo il web dopo aver postato sul suo profilo Facebook un video in cui punisce in modo singolare il figlio. Il ragazzo, bandito dal bus scolastico per tre giorni per episodi di bullismo, è costretto per una settimana ad andare di corsa a scuola. Zaino in spalla, il bulletto si sciroppa 1,6 km di corsa anche sotto la pioggia. Come afferma il padre, la lezione ...

Strage di bambini in Siria? La verità su una foto che sta facendo il giro Sul web : Insomma è bene avere una coscienza sociale ed interessarsi di quanto accade nel mondo, ma è altrettanto importante avere un approccio critico rispetto a quanto accade e verificare che le foto ...

Cristina Ich : età - altezza - peso e vita privata. Tutto Sull’Angelina Jolie della Romania - la bellissima modella e influencer che ha conquistato il web : Si chiama Cristina Ich ha 31 anni ed p una delle modelle e influencer più gettonate del momento. Ha iniziato una decina di anni fa come modella, poi ha intrapreso la carriera di attrice e da ”youtuber” facendo dei video diventati poi virali in Romania. Come ogni web celebrity che si rispetti, anche Cristina ha una pagina Instagram, seguitissima. Nel suo account condivide di Tutto: da scatti più professionali a momenti di ...

Neurologia : il 94% dei pazienti in studio dopo l’autodiagnosi Sul web : Il fenomeno ‘Dottor Google’ non conosce crisi, anche nella medicina specialistica. Il 94% dei neurologi ha ricevuto pazienti che si erano fatti una autodiagnosi. Più di uno su due (57%) risponde ai pazienti tramite ‘WhatsApp’ anche fuori dall’orario di lavoro. E’ quanto emerge dai primi risultati della ricerca ‘Neurologia 3.0, siamo pronti? – Stato dell’arte sul rapporto tra neurologi ...

Ruba l'Oscar a Frances McDormand : come c'è riuscito e si è vantato Sul web : Un ladro ha Rubato l'Oscar assegnato a Frances McDormand ed è stato arrestato. come riferisce il magazine Variety, un uomo si è appropriato della statuetta conquistata dall'attrice per l'...

Di cosa parlano le donne Sul web per l’8 marzo? Storia - diritti - serate e sesso : Il web è un ottimo punto di osservazione sulle tendenze culturali e sociali in atto: i trend di ricerca su Google e di discussione sui social sono spesso una buona rappresentazione di come le persone vivano, pensino o giochino. Lovelab, azienda italiana che produce cosmetici per la coppia e sex toys, ha quindi promosso una ricerca per capire cosa le donne parlino e su cosa si informino in vista dell’8 marzo, utilizzando sia i trend di ...

“Che madre sei!”. Tremenda gaffe di Lory Del Santo. Ospite di Domenica Live la showgirl ricorda la più grande tragedia della sua vita. Poi fa un’affermazione sconvolgente Sul piccolo Conor precipitato da un grattacielo. La rabbia del web : Una versione inedita, sofferente e confusa. Una Lory De Santo mai vista, quella che nella puntata del 4 marzo è stata Ospite di Domenica Live. L’attrice, regista e showgirl intervistata da Barbara D’Urso ha parlato della sua vita, ripercorrendo le tappe principali, raccontando gli alti e bassi e in particolare è stato affrontato un tema terribile e decisivo della sua vita. La tragedia che ha sconvolto non solo la sua ...

“Gifted – Il dono del talento” di Marc Webb : un film Sulla difficoltà dell’essere speciali : “Ci preoccupiamo di ciò che un bambino diventerà domani, ma ci dimentichiamo che lui è qualcuno oggi.” – Stacia Tauscher L’ultimo film del regista Marc Webb, Gifted – Il dono del talento, uscito nelle sale cinematografiche a novembre 2017 e distribuito da 20th Century Fox, racconta la storia di Mary, una bambina superdotata che […]

Putin e il comizio allo stadio. Sostenitori reclutati Sul web : "Per chi viene ecco 500 rubli" : A sostegno di Putin, allo stadio, c'erano poi volti noti della cultura, dello sport, e del jet-set russo. 'Non vedo nessun altro candidato che possa essere il nostro comandante in capo: Putin è il ...