Studio | chi pratica sport per tutta la vita invecchia più tardi

Tumore della bocca : i non fumatori con lesioni precancerose orali sono esposti ad un rischio maggiore di sviluppare il cancro - secondo un nuovo Studio : Le lesioni precancerose nelle bocche dei non fumatori hanno più probabilità di progredire verso il cancro rispetto a quelle nei fumatori, secondo la nuova ricerca di Leigha Rock, dottoranda in odontoiatria presso l’University of British Columbia. Anche se l’uso del tabacco è ancora uno di fattori di rischio più forti associati ai tumori orali, Rock ha scoperto che le lesioni precancerose orali nei non fumatori hanno il doppio della possibilità ...

”Put**. Fai cag**”. Lite furibonda (a suon di parolacce) in diretta Rai. Delirio in Studio - volano ‘perle’ - la conduttrice è costretta a chiudere il collegamento. Alla faccia! : ”Putt**a”; “Putt**a reale”; “Fai cag**e”. Questi gli insulti volati in studio durante una ‘violenta’ Lite verbale, in diretta televisiva, tra due ‘pezzi grossi’ del panorama giornalistico e politico d’Italia. Da una parte Vittorio Sgarbi, il critico d’arte eletto Alla Camera con i voti di Ferrara a Forza Italia, nonostante la sconfitta nel collegio di Acerra e ...

MONTE DEI PASCHI DI SIENA/ Mps - allo Studio nuovi tagli dei costi (oggi - 7 marzo) : MONTE dei PASCHI di SIENA news. Mps in Borsa riparte sopra quota 3,15 euro ad azione. allo studio nuovi tagli dei costi. Ultime notizie live di oggi 7 marzo 2018(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 05:09:00 GMT)

Adelaide De Martino/ Chi è la sorella di Stefano presente in Studio all'Isola dei Famosi 2018 : Adelaide De Martino, presente in studio all'Isola dei Famosi 2018, per sostenere l'avventura del fratello Stefano in Honduras. L'abbraccio caloroso di Alessia Marcuzzi(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 23:21:00 GMT)

Tumori - Studio Italia-USA : leucemia - alcune cellule predicono il rischio di ricaduta : E’ possibile prevedere fin dalla diagnosi se pazienti colpiti da leucemia linfoblastica acuta di tipo B (B-Lla) avranno maggiori probabilità di ricaduta dopo i trattamenti: lo ha scoperto un gruppo di scienziati del Centro di ricerca ‘Matilde Tettamanti’ e dell’università di Stanford in California. I ricercatori hanno rilevato che alcune particolari caratteristiche funzionali della cellula tumorale, associate alla ...

FRANCESCO FACCHINETTI A DOMENICA IN / In Studio con Wilma Helena Faissol : "Non sono molto geloso - ma..." : FRANCESCO FACCHINETTI, ospite a DOMENICA In di Cristina Parodi, per parlare della sua storia d'amore con la moglie Wilma Helena Faissol, mamma dei suoi due figli, Liv e Leone(Pubblicato il Sun, 04 Mar 2018 16:16:00 GMT)

“Fai schifo!”. C’è posta per te - il dramma di una famiglia distrutta. Choc e urla in Studio. Davanti a una reazione del genere Maria De Filippi fatica a trattenersi e alla fine sbotta : Brutto momento ieri sera a C’è posta per Te con Maria De Filippi che si è trovata a fronteggiare il difficile caso di Nando. L’uomo infatti, è stato chiamato in trasmissione da figli, che non vede da anni, e dai nipoti che non ha mai conosciuto. Il motivo è semplice: Nando, tempo fa, abbandonò la famiglia per una donna, Luciana, tutt’ora sua compagna. Maria ha iniziato a raccontare la storia e subito è saltato all’occhio un ...

Bellezza : ritocchi per naso da selfie? Studio dimostra effetto “distorsivo” : Lo smartphone fa sembrare il mio naso grande? E’ possibile. Lo affermano i ricercatori americani, che hanno indagato sugli “effetti distorsivi” dei selfie che ogni giorno miliardi di persone nel mondo si scattano. Boris Paskhover, docente al Dipartimento di Otorinolaringoiatria della della Rutgers New Jersey Medical School, specializzato in Chirurgia plastica facciale e ricostruttiva, ha testimoniato che tanti pazienti ...

“Ne ho piene le tasche - ipocrita!”. Rabbia e rancori al trono over. Il gavettone di Tina Cipollari ha alzato un polverone e in Studio si è scatenato il panico - ma antichi dissapori riemergono : è Gianni Sperti ad alzare i toni : Di solito al trono over siamo abituati a vedere le liti tra Gemma Galgani e Tina Cipollari, ma questa volta a scendere in campo è stato Gianni Sperti che si è voluto schierare una volta per tutte con Gems e nel suo mirino spietato è finito proprio il gabbiano. Il motivo ha lasciato senza parole. Tutti abbiamo assistito allibiti al gavettone della vamp ai danni della dama torinese. Quando è successo Giorgio è scoppiato a ridere, ma poi ...

Lo Studio del creatore di God of War e Twisted Metal chiude ufficialmente i battenti : In seguito ai molti licenziamenti che hanno colpito Bartlet Jones Supernatural Detective Agency e dopo la cancellazione del loro progetto, il nuovo studio di David Jaffe è stato costretto a chiudere i battenti. Tempo fa David Jaffe aveva confermato che la chiusura rientrava nelle possibilità, ora arriva la conferma attraverso Twitter. Come segnala PSU, il creatore di God of War e Twisted Metal ha condiviso un post sul social network dove spiega ...

28 febbraio - Studio Anton echov con Lanera - Nirchio - Signorile - Giuva - Corradino - Tempesta e Giansenelli - Bari : Sarà occasione per un confronto su tesi e letture del lavoro del drammaturgo e per condividere stralci di spettacoli, riscritture, letture tratte dai suoi testi. Intervengono Vito Signorile, ...

Studio conferma : cibi pronti e ultra-processati aumentano rischio tumori : SALUTE. I cibi ultra-processati come le merendine e le pietanze pronte da riscaldare, ma anche bibite gassate, sempre più nel mirino della scienza per i loro potenziali e molteplici effetti negativi. Sono anni ormai che studi scientifici evidenziano legami tra il consumo di carni processate , come gli affettati, le carni in scatola, ecc.,...

Alimentazione - Studio : frutta - verdura e cereali riducono i rischi di depressione : Mangiare frutta, verdura e cereali integrali può essere una strategia ‘naturale’ per scongiurare la depressione. E’ quanto suggerisce uno studio americano, condotto su circa 1.000 persone con età media di 81 anni, che per sei anni sono state monitorate sul fronte alimentare e psicologico. Lo studio è stato presentato al congresso dell’American Academy of Neurology, a Los Angeles. I ricercatori hanno scoperto che chi ...

“Una morte tragica…”. Lacrime nello Studio di Verissimo. La bellissima vip racconta così il suo lutto tremendo : “Attacchi di panico all’ordine del giorno”. Silvia Toffanin e pubblico senza parole : “L’Isola dei Famosi mi ha dato tanto perché io ho superato gli attacchi di panico”: spiega Cecilia Capriotti, reduce dall’avventura come naufraga in Honduras e ospite nel salotto di “Verissimo”. Alla domanda di Silvia Toffanin sulla prima volta in cui ha avuto un attacco, la showgirl risponde che a due anni e mezzo ha perso il papà e da allora non ha parlato per tanto tempo avendo bisogno del sostegno ...