Strage di Latina | si è svegliata Antonietta | venerdì il funerale delle

“La decisione della mamma”. Strage di Latina : le parole del parroco del paese. Dopo lo strazio dei funerali di Alessia e Martina parla don Livio : Palloncini bianchi e rosa per l’ultimo saluto a Martina e Alessia Capasso, 14 e 8 anni, le bambine uccise dal padre, il carabiniere Luigi Capasso, a Cisterna di Latina lo scorso 28 febbraio. La donna ha saputo solo ieri della morte delle sue piccole. Non ricordava nulla. Né di essere stata ferita del marito, né dell’uccisione delle figlie. Antonietta Gargiulo, intubata, respira autonomamente ma non è ancora in grado di ...

La Strage di Latina raccontata in un minuto : In questa puntata "Quarto Grado Files" , la video rubrica legata al programma televisivo condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero che ripercorre i più importanti fatti di cronaca, si concentra sulla strage di Latina . Una storia di violenza familiare finita in tragedia. La mattina del 28 febbraio 2018, a Cisterna di Latina , Luigi Capasso , 44enne appuntato dei ...

Strage di Cisterna di Latina : fischi e urla al funerale : Strazianti i funerali di Alessia e Martina Capasso, le due sorelline uccise a Cisterna di Latina dal padre carabiniere. I feretri bianchi sono stati accolti da un interminabile applauso lungo la navata della chiesa, tra la commozione generale. Sono state liberate anche due colombe bianche, in segno di purezza, la stessa che connotava due giovani vite, spezzate per sempre dal loro stesso sangue, un padre folle che il parroco ha nominato durante ...

Strage di Latina - “preghiamo per il padre” : prete contestato in chiesa. Ma aggiunge : “Famiglia ha perdonato” : “Preghiamo anche per il padre”. Dopo avere ricordato a lungo Alessia e Martina, uccise dal padre Luigi Capasso a Cisterna di Latina, il parroco della chiesa di Collina dei Pini, ha voluto nella sua preghiera ricordare anche lui. Qualcuno dai banchi della chiesa ha contestato le parole del parroco e lui ha aggiunto, dopo un attimo di silenzio e commozione, “scusate ma la famiglia ha perdonato“. Ai funerali della due ...

Quarto Grado - anticipazioni. Strage di Cisterna di Latina : poteva essere evitata? : A Quarto Grado , anticipazioni 9 marzo: si parlerà dei miglioramenti di Antonietta Gargiulo, che all'ospedale San Camillo di Roma si è svegliata, ma anche degli esposti che la donna aveva fatto contro ...

