Strage di Latina | “preghiamo per il padre” | prete contestato in chiesa Ma aggiunge

Strage di Latina - i funerali di Martina e Alessia in diretta. Il prete : "preghiamo per il padre" - contestato : Lacrime, applausi e anche qualche tensione durante i funerali di Alessia e Martina Capasso. Il parroco, infatti, ha chiesto ai fedeli di pregare anche per il padre Luigi, l'uomo che ha ferito la...

Quarto Grado - anticipazioni. Strage di Cisterna di Latina : poteva essere evitata? : A Quarto Grado , anticipazioni 9 marzo: si parlerà dei miglioramenti di Antonietta Gargiulo, che all'ospedale San Camillo di Roma si è svegliata, ma anche degli esposti che la donna aveva fatto contro ...

Strage di Latina - i funerali di Martina e Alessia in diretta. Palloncini bianchi e rosa in volo : Un'intera comunità raccolta per salutare due giovanissime vite, strappate alla vita dal loro stesso padre: Cisterna di Latina, in questi minuti, sta attendendo l'ingresso delle bare di...

Strage CISTERNA DI LATINA - FUNERALI DELLE FIGLIE/ Antonietta Gargiulo non saluterà Alessia e Martina Capasso : Antonietta Gargiulo è stata informata della morte DELLE due FIGLIE, l'ultima vendetta del marito Luigi Capasso. Non ci sarà oggi al funerale DELLE FIGLIE. Gli approfondimenti a Quarto Grado(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 11:07:00 GMT)

Strage Latina - diretta funerali di Alessia e Martina : lutto cittadino a Cisterna : I funerali di Alessia e Martina Capasso sono previsti per le ore 11. Davanti al cimitero di Cisterna si è raccolta una piccola folla in attesa che escano le bare delle bambine uccise dal...

“Le tue figlie sono morte”. Strage Latina - così ha reagito Antonietta. Che strazio. Dopo una settimana di coma farmacologico - la mamma di Alessia e Martina si è svegliata. Al suo fianco alcuni parenti e psicologi - ma quando le dicono cosa è successo alle sue bambine succede qualcosa di insolito. Il racconto dei presenti è da stretta al cuore : Antonietta Gargiulo, la donna di Cisterna di Latina aggredita ferocemente del marito Luigi Capasso che le aveva sparato nel garage della loro casa intorno alle 5.30 di mercoledì 28 febbraio 2018 e che poi avrebbe ucciso le loro figlie Alessia e Martina di 13 e 7 anni per poi suicidarsi, non ha pianto quando ha saputo tutto quello che era successo. Antonietta non ha versato una lacrima perché non ricordava probabilmente nulla, nessun ...

Strage di Latina - Antonietta Gargiulo ha saputo della morte delle due figlie : Antonietta Gargiulo, la donna di Cisterna di Latina ferita gravemente da suo marito Luigi Capasso che mercoledì scorso ha ferito lei, ha ucciso le due figlie e si è poi tolto la vita , ha saputo questa mattina della sorte delle sue bambine. La donna, operaia di 39 anni, proprio ieri si è risvegliata dalla sedazione dopo aver subito numerosi interventi chirurgici al San Camillo di Roma. Antonietta, stando a quanto si apprende, non ricordava ...