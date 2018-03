Strage di Cisterna di Latina | fischi e urla al funerale

Blastingnews

(Di venerdì 9 marzo 2018) Strazianti i #funerali di Alessia e Martina Capasso, le due sorelline uccise a #didal padre carabiniere. I feretri bianchi sono stati accolti da un interminabile applauso lungo la navata della chiesa, tra la commozione generale. Sono state liberate anche due colombe bianche, in segno di purezza, la stessa che connotava due giovani vite, spezzate per sempre dal loro stesso sangue, un padre folle che il parroco ha nominato durante l'omelia. Ciò non è piaciuto ad alcuni dei presenti che hanno contestato le parole del prelato che ha chiesto di pregare anche per il padre. Al dissenso dei fedeli, il prete ha risposto che la famiglia delle vittime avrebbe perdonato l'omicida.diVIDEOnon riesce a dimenticare una perdita così grave e straziante, come scritto su alcuni striscioni offerti in omaggio alle piccole vittime assieme a palloncini bianchi e ...