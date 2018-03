Stati Uniti - Trump vara i dazi su alluminio e acciaio

CENTRO SPOSI/ Stati Uniti - negozio per articoli matrimoniali chiude per le minacce di morte dei gay : Un negozio di articoli matrimoniali i cui proprietari sono di fede cristiana, ha chiuso i battenti negli Stati Uniti, in vista di una ordinanza che obbliga a servire i clienti gay(Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 23:34:00 GMT)

Usa - Trump firma i dazi : 11 Paesi siglano un'intesa anti-Stati Uniti : Tra i firmatari, che insieme rappresentano il 13,5% dell'economia mondiale, ci sono anche alleati di primo piano degli Stati Uniti, come Canada, Giappone e Australia. L'intesa era stata proposta ...

Trump firma i dazi e sfida il mondo. 11 Paesi firmano l'intesa sul commercio senza gli Stati Uniti : sfidando la comunità internazionale, i mercati e le istituzioni finanziarie mondiali (ultimo in ordine di tempo Mario Draghi), il suo partito e alcuni ministri chiave, Donald Trump vara i dazi al 25% sull'acciaio e al 10% sull'alluminio con una cerimonia in pompa magna alla Casa Bianca, davanti ai rappresentanti del settore.Ma, mentre 11 Paesi rispolverano il patto commerciale transpacifico (Tpp) in funzione anti-Usa, sceglie una ...

Gli Stati Uniti consentiranno ai cacciatori di importare trofei di animali di grossa taglia : Gli Stati Uniti consentiranno ai cacciatori di importare trofei di grossa taglia, come zanne di elefante e pelli di leone, acquisite in alcuni paesi dell’Africa con approvazioni concesse su base individuale. La decisione, riportata in una nota pubblicata la scorsa settimana The post Gli Stati Uniti consentiranno ai cacciatori di importare trofei di animali di grossa taglia appeared first on Il Post.

Il protezionismo di Trump finirà per danneggiare gli Stati Uniti : Tassi le importazioni che indeboliscono le tue industrie? Perfetto. Difendi i tuoi lavoratori? Giusto. Però non bisogna dimenticare che anche gli altri paesi possono fare altrettanto. Leggi

Coldiretti : vendetta dell’Unione Europea - aumento dei dazi sulle importazioni dagli Stati Uniti : La vendetta dell’Unione Europea nel piatto si abbatte con l’aumento dei dazi su 950 milioni di euro di importazioni agroalimentari dagli Stati Uniti, dai fagioli rossi al burro d’arachidi, dal bourbon whiskey al riso, dal tabacco ai sigari, dai mirtilli al succo d’arancia. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti in riferimento alle indiscrezioni emerse dal tavolo di lavoro della Commissione Europea per decidere le misure di ritorsione ...

Stati Uniti - una pornostar inguaia Donald Trump : Un'attrice di film a luci rosse rischia di compromettere seriamente il mandato presidenziale di Donald Trump: si tratta di Stormy Daniels, nome d’arte della 39enne Stephanie Clifford, che da alcune settimane è al centro delle cronache politiche americane. Tutto è cominciato lo scorso gennaio con un articolo del Wall Street Journal che aveva parlato di un patto di riservatezza – simile a quelli che gli avvocati del produttore Harvey Weinstein ...

Stati Uniti - la guerra sui dazi continua : Mentre sembrano arrivare segnali di distensione sul fronte della politica internazionale , il dibattito sui dazi continua . Il dibattito sui dazi annunciati dal Presidente Trump continua. Il braccio ...

Stati Uniti - crollano gli ordinativi all'industria di gennaio : Teleborsa, - Crollo degli ordinativi all'industria americani nel mese di gennaio. Secondo il Department of Commerce del Bureau of the Census , gli ordini hanno evidenziato un calo dell'1,4% dopo il ...

Crisi nucleare : la Corea del Nord apre ai negoziati con gli Stati Uniti per la denuclearizzazione : In seguito ai dialoghi tra le autorità delle due Coree a Pyongyang, la Corea del Nord ha espresso la disponibilità a discutere della denuclearizzazione con gli Stati Uniti, se verrà garantita la sicurezza del regime, secondo Bloomberg News. Questa è la prima volta dal 2003 che il regime ha proposto la denuclearizzazione. Negli ultimi giorni i negoziatori sudCoreani sono Stati impegnati nei dialoghi con Kim Jong-un. Le Coree hanno accettato di ...

Negli Stati Uniti Uber ti porta in ospedale gratis : “Ci sono moltissime persone che non vanno a farsi visitare da un dottore semplicemente perché non posso fisicamente raggiungere l’ambulatorio o l’ospedale”. Chi parla è Jay Holley, vertice della sezione Health di Uber, che ha proprio in questi giorni annunciato una novità per quanto riguarda il mercato statunitense: Uber ha infatti deciso di firmare una partnership con oltre 100 realtà del settore healthcare, tra cui appunto ...

Stati Uniti - netta ripresa del commercio estero nel 2017 : ... con un netto aumento del +7,0% , rispetto al -5,6% nel 2016, e un peso commerciale del 15%, e il Messico con un +6,4% rispetto al -1,7% nel 2016 e un peso commerciale negli scambi USA-Mondo, del 14,...

Putin può distruggere Stati Uniti e Regno Unito? Le interessanti rivelazioni di Justin Bronk : Tuttavia, le alte sfere militari sono più che convinte che le dichiarazioni di Putin siano atte soltanto a fare scena dal punto di vista della politica internazionale , e che la presenza di queste ...