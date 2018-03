Spotify ha perso oltre un miliardo e mezzo di euro - presto l'ingresso in borsa : In queste ore sui principali social network italiani è in atto uno psicodramma sociale collettivo, una sorta di isteria di massa, dovuta a quello che inizialmente era stato valutato da molti come un semplice malfunzionamento di Spotify , la più popolare tra le piattaforme di streaming musicale. Account illegali sospesi, in Italia scoppia l'isteria collettiva Non più di due giorni fa moltissimi utenti lamentavano infatti l'impossibilità di ...

Spotify Touts Personalized Playlists in Public Investor Pitch : Spotify said it controls 42 percent of the global streaming music market. It said that's twice the size of its closest competitor, Apple Music. Premium subscribers -- users who pay to access Spotify -...