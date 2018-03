Spotify blocca gli utenti che usano app illegali e craccate

Spotify blocca chi usa App craccate. Gli utenti insorgono : Fate schifo : In prossimità dell'entrata in Borsa, Spotify ha inviato un'email agli utenti che utilizzano la versione Premium illegalmente per avvisarli della chiusura del loro account.La decisione della piattaforma di streaming musicale pià popolare al mondo ha creato il panico generale tra chi utilizza applicazioni craccate per usufruire dei servizi aggiuntivi. In sostanza, funziona così. Chi scarica Spotify, ma non si abbona, è costretto ad ...

