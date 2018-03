Spia russa | Mosca | reazione Gb è propaganda e isteria

21 persone sono state curate per esposizione all’agente nervino usato per avvelenare l’ex Spia russa Sergei Skripal : Il capo della polizia del Wiltshire, la regione a ovest di Londra dove si trova la città di Salisbury, ha detto che in tutto 21 persone hanno ricevuto cure mediche per essere state esposte all’agente nervino usato per avvelenare l’ex spia russa The post 21 persone sono state curate per esposizione all’agente nervino usato per avvelenare l’ex spia russa Sergei Skripal appeared first on Il Post.

Ex Spia russa avvelenata - la pista della polizia : “Gas nervino vaporizzato nel cibo che ha mangiato con la figlia Yulia” : Avvelenati vaporizzando l’agente nervino nelle loro vicinanze o inserendolo in cibo e bevande che hanno poi mangiato. È la pista più accreditata dalla polizia che indaga sul tentato omicidio dell’ex spia russa Sergei Skripal e sua figlia Yulia, avvenuto la scorsa domenica a Salinsbury, in Inghilterra. Una terza ipotesi è legata al viaggio della figlia di Skripal, arrivata nel Regno Unito da Mosca la scorsa settimana portando un ...

L’ex Spia russa Sergei Skripal è stata avvelenata con un agente nervino : Lo ha confermato la polizia britannica, aumentando i sospetti che dietro al tentato omicidio ci sia la Russia The post L’ex spia russa Sergei Skripal è stata avvelenata con un agente nervino appeared first on Il Post.

Ex Spia russa avvelenata in Inghilterra. Gli investigatori : «Usato gas nervino» : Scotland Yard: «L’avvelenamento dell’ex spia russa Serghei Skripal e di sua figlia Yulia nel sud dell’Inghilterra ha rischi modesti per la pubblica incolumità». Anche un poliziotto in gravi condizioni

L’ex Spia russa Sergei Skripal e la figlia avvelenati col nervino : Gli investigatori inglesi ritengono che L’ex agente segreto russo Sergei Skripal e sua figlia siano stati avvelenati con un agente nervino. Lo afferma il quotidiano The Guardian. Le condizioni delle due vittime, colpite da un’azione «ritenuta deliberata» e ricoverate a Salisbury, vengono definite critiche. I risultati degli esami chimici e medici, ...

Spia russa avvelenata insieme alla figlia : "Tentato omicidio con gas nervino" : L'ex Spia russa Serghei Skripal, avvelenata assieme alla figlia Yulia, è stato «un tentativo di omicidio» condotto con un «agente nervino». Lo ha detto il...

Scotland Yard : L'ex Spia russa e la figlia avvelenati con gas nervino : L'ex agente segreto russo Sergei Skripal e sua figlia Yulia sarebbero stati avvelenati con un agente nervino. L'indiscrezione pubblicata dal quotidiano inglese The Guardian, che ha citato fonti delle indagini, è stata confermata da Scotland Yard. L'avvelenamento dell'ex spia russa, ha riferito il responsabile dell'antiterrorismo, Mark Rowley, è stato "un tentativo di omicidio" condotto con un ...