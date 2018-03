Speed skating | Mondiali Allround Amsterdam 2018 | Francesca Lollobrigida sesta dopo la

Speed skating - Mondiali Allround 2018 : Sven Kramer ed Ireen Wust le stelle - Andrea Giovannini e Francesca Lollobrigida guidano la truppa tricolore : Dal 9 all’11 marzo lo Speed Skating tornerà in scena per un altro evento internazionale di grande importanza: i Mondiali Allround sull’anello di ghiaccio di Amsterdam (Olanda). Dopo i Giochi Olimpici Invernali di PyeongChang (Corea del Sud), i pattinatori più forti si confronteranno in questa sfida su più distanze in cui il migliore e la migliore saranno quelli che riusciranno a massimizzare la propria prestazione nella varie ...

Speed skating - Finale Coppa del Mondo junior 2018 : Italia esaltante a Salt Lake City - Betti e Rosanelli guidano la truppa tricolore : Un’Italia eSaltante quella esibitasi nella Finale di Coppa del Mondo junior a Salt Lake City (Stati Uniti). La squadra tricolore guidata da Enrico Fabris e da Matteo Rigoni, dopo aver mostrato i muscoli nei precedenti appuntamenti di Inzell (Germania) e di Innstruck (Austria), si è confermata su livelli molto alti anche sul ghiaccio statunitense, dando un chiaro segnale di vitalità in vista dei Mondiali di categoria che si terranno proprio ...

Speed skating - Mondiali Allround 2018 : il calendario completo. Programma - orari e tv : Isu potrebbe mettere a disposizione la diretta streaming. Venerdì 9 marzo a partire dalle 19.30 500 metri donne 3000 metri donne Sabato 10 marzo a partire dalle 16.15 500 metri uomini 1500 metri ...

Speed skating - Mondiali Allround 2018 : il calendario completo. Programma - orari e tv : Dal 9 all’11 marzo l’Olympic Stadium di Amsterdam sarà teatro dei Mondiali Allround 2018 di Speed skating. Una competizione che attirerà gran parte degli atleti che abbiamo visto ai recenti Giochi Olimpici di PyeongChang 2018 ed in cui l’Olanda vorrà recitare la parte della squadra dominante. L’Italia, purtroppo, non potrà contare sul suo skater migliore ovvero Nicola Tumolero (bronzo olimpico nei 10000 metri), ...

Speed skating - Mondiali sprint : Håvard Holmefjord Lorentzen e Jorien ter Mors trionfano a Changchun : Si sono conclusi quest’oggi i Mondiali sprint 2018 di Speed skating a Changchun (Cina) e sono il norvegese Håvard Holmefjord Lorentzen e l’olandese Jorien ter Mors ad essersi laureati campioni iridati sul ghiaccio cinese. Lo scandinavo, in vetta alla graduatoria di specialità nella velocità in Coppa del Mondo nonché oro ed argento a Cinque Cerchi nei 500/1000 metri, si è confermato anche in questa rassegna grazie ai piazzamenti ...

Speed skating - Campionati italiani 2018 : Andrea Giovannini trionfa nell’allround - David Bosa e Noemi Bonazza conquistano i titoli sprint : Si sono tenuti in questo weekend, sull’Ice Rink Pinè, i Campionati italiani assoluti di Speed skating. Una manifestazione che, nell’allround maschile ha visto il successo di Andrea Giovannini. L’atleta pinetano, anche approfittando dell’assenza per infortunio del bronzo olimpico sui 10000 metri Nicola Tumolero, ha conquistato il suo quarto titolo nazionale con ottime prestazioni sulle distanze nelle quali è stato ...

Speed skating - Mondiali sprint 2018 : Håvard Lorentzen e Nao Kodaira in vetta alla graduatoria dopo la prima giornata : Nella prima giornata dei Mondiali sprint 2018 di Speed skating a Changchun (Cina) sono il norvegese Håvard Holmefjord Lorentzen e la giapponese Nao Kodaira a fare la voce grossa. Nella gara maschile il campione olimpico dei 500 metri a PyeongChang si è confermato il più forte in questo day-1. Il successo della gara più veloce ed il secondo posto nei 1000 metri hanno lanciato in vetta alla graduatoria di quest’oggi lo scandinavo con 69.495 ...

Speed skating - Francesca Lollobrigida : “Punto alla medaglia a Pechino ma la Federazione deve essere più vicina agli atleti” : Quelle lacrime al termine della mass start a Cinque Cerchi ce le ricorderemo per sempre. Spontaneità e verità in quella reazione di Francesca Lollobrigida, tra le favorite per il successo finale nella specialità dello Speed skating alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang. Un settimo posto finale che non rende giustizia alla bontà della sua prova, vista la quarta piazza nello sprint decisivo che assegna più punti. 28 centesimi maledetti che ...

Speed skating - Mondiali sprint 2018 : Håvard Holmefjord Lorentzen e Jorien ter Mors vogliono confermarsi dopo i trionfi a Cinque Cerchi : Da domani fino a domenica ci attende una due giorni dal pattino veloce nei Mondiali sprint 2018 di Speed skating a Changchun (Cina). Trattandosi di una competizione post Giochi Olimpici Invernali le defezioni non sono poche e, inoltre, l’Italia non avrà alcun pattinatore al via. Una rassegna iridata che si giocherà, dunque, sui 500 e 1000 metri, dove il migliore, nella combinazione delle gare in programma, si porterà a casa il titolo. Tra ...

Speed skating - Mondiali sprint 2018 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Di seguito la programmazione dell'evento che potrebbe essere disponibile in streaming sul canale Isu. programma Mondiali sprint Speed skating 2018 3 marzo a partire dalle ore 10 italiane 500 metri ...

Speed skating - Mondiali sprint 2018 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Dal 3 al 4 marzo, lungo l’anello di ghiaccio di Changchun (Cina) gli atleti dello Speed skating torneranno protagonisti per i Mondiali sprint. Sui 500 e 1000 metri si giocherà la partita di questa rassegna che premierà il pattinatore e la pattinatrice che nei due giorni di gara sapranno ottenere i riscontri migliori. Da verificare ancora la presenza degli skater più forti a questi campionati, vista la conclusione recente dei Giochi ...

Speed skating - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : la mass start italiana manca l’obiettivo ma il futuro è roseo : La delusione c’è, inutile negarlo. Tutti, o quasi, attendevamo l’esito di questo 24 febbraio, penultima giornata di gare alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. La mass start maschile e femminile dello Speed skating aveva i tratti caratterizzanti tricolori per la presenza di Francesca Lollobrigida, Francesca Bettrone ed Andrea Giovannini e le finali centrate, all’inizio di questa giornata, facevano ben sperare. Gli atti ...