Spalletti | non viviamo di ricordi

Spalletti : "Squadra non tranquilla..." : 'La squadra non è tranquilla, è evidente, per via del giochino iniziale delle aspettative che si sono create, per anche vero che in questo momento non stiamo reagendo in maniera forte, non stiamo ...

Spalletti fa lo psicologo «L'Inter non è depressa» : Sergio Arcobelli Icardi c'è, l'Inter molto meno. Il ritorno del capitano, seppure non dal primo minuto, è una boccata di ossigeno per un ambiente che, di questi tempi, respira a fatica. Anzi, è ...

Inter - Spalletti : 'Icardi convocato - ma non giocherà dall'inizio' : Rialzare immediatamente la testa dopo il pesante ko arrivato nell'ultimo turno di campionato al Ferraris contro il Genoa e ritrovare il sorriso dopo un periodo parecchio complicato. L'Inter cerca una ...

Inter - ecco perché Spalletti non attacca il gruppo : L'Inter ha perso la bussola ma Luciano Spalletti preferisce non ricorrere ancora ai modi bruschi. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport , che spiega come il tecnico toscano stia cercando di fungere da psicologo in questo delicato momento della stagione. 'Nella Roma c'era gente di personalità che se 'aggredita' poi rispondeva ...

Alessandro Costacurta : “Il prossimo CT dell’Italia? Dobbiamo fare in fretta. Non mi avvicino ad Allegri - Spalletti - Conte” : L’Italia attende ancora di sapere quale sarà il prossimo CT della Nazionale. Alessandro Costacurta è in contatto con diversi allenatori ma al momento tardano ad arrivare delle riposte. L’ex difensore del Milan oggi è intervenuto al convegno Sport ed Economia tenuto presso il liceo Allende ed è stato molto chiaro: “Dobbiamo fare presto per scegliere il nuovo CT ma sono tanti gli allenatori già occupati a cui io non posso ...

Spalletti : “Non mi sento in discussione - ma il club deciderà…” : Spalletti: “Non mi sento in discussione, ma il club deciderà…” A Marassi l’Inter sprofonda di nuovo. Dopo la vittoria “ingannevole” col Bologna, col Grifone i nerazzurri hanno mostrato le solite fragilità tattiche e caratteriali. Per gli uomini di Spalletti gira tutto storto e le ultime dieci giornate horror non lasciano spazio alle interpretazioni. La classifica, […] L'articolo Spalletti: “Non mi ...

Inter - Spalletti : 'Non abbiamo fatto una prestazione bruttissima...' : ... siamo stati in partita e aspettavamo l'episodio giusto, invece è arrivato l'autogol che ci ha creato problemi - ha spiegato parlando ai microfoni di Premium Sport -, perché siamo in un momento di ...

Roma - Juan Jesus : 'Non ho letto le parole di Spalletti' : Poco prima della sfida contro l'Udinese, il difensore della Roma Juan Jesus ha parlato a Premium Sport: 'Le parole di Spalletti ? In realtà non le ho lette nemmeno, io penso alla Roma . Quest'anno sappiamo che abbiamo sbagliato un po' troppo, però avevamo iniziato bene. Ora dobbiamo fare più ...

Monchi : 'Spalletti? Non perdo tempo per lui. Di Francesco resta? Guardiamo al presente. L'Udinese ha 4-5 talenti...' : Intervenuto ai microfoni di Premium Sport il direttore sportivo della Roma , Monchi , ha parlato del momento giallorosso e delle prossime mosse di mercato partendo però dalle parole dell'ex allenaotre, Luciano Spalletti Le parole di ...

Inter - le ire di Spalletti : "Il mercato? Non alleno una squadra virtuale" : ...tizzone che scoppietta è il tecnico Luciano Spalletti e alla vigilia del match di stasera in casa del Genoa lo fa contro il direttore sportivo Piero Ausilio e il coordinatore tecnico di Suning Sport ...

Spalletti : "Non alleno un Inter virtuale" : 'Non mi fa sorridere se si parla di rivoluzione attraverso il mercato. I giornali vengono commentati, sto pensando di suggerire al presidente di creare tre squadre, una che è la nostra, una che è la ...