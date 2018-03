Snowboard | Coppa del Mondo 2018 | a Scuol Edwin Coratti a caccia del colpaccio in PGS

Snowboardcross - Coppa del Mondo Mosca 2018 : Michela Moioli tenta l’allungo decisivo : Fuga per la vittoria: Michela Moioli a Mosca proverà a conquistare i punti necessari a portare a casa la Coppa del Mondo di Snowboardcross. Sabato infatti sono in programma qualifiche e gare individuali della penultima tappa del circuito maggiore, che domenica vedrà le gare a squadre. Gli occhi dell’Italia però saranno tutti puntati sulla sfida per la generale femminile tra Moioli ed il contingente transalpino composto da Chloe Trespeuch, ...

Snowboardcross - Coppa del Mondo La Molina 2018 : Moioli resta in testa - bene Perathoner - Brutto e Belinghieri : Un week-end in chiaro scuro per l’Italia dello Snowboardcross, che è tornata dalla Spagna, precisamente da La Molina, per la tappa di Coppa del Mondo un fantastico podio al maschile e qualche caduta di troppo. Nel complesso il risultato di squadra è positivo, ma c’era spazio per arrivare al colpaccio. Partiamo dal terzo posto di Emanuel Perathoner: davvero molto bravo il veterano azzurro, alla seconda top-3 stagionale dopo quella in Argentina di ...

Snowboard - classifiche Coppa del Mondo 2018 : dopo la tappa di Kayseri - nel PGS Edwin Coratti è secondo! : La tappa di Coppa del Mondo di Snowboard alpino di Kayseri, in Turchia, non soltanto ha regalato un bellissimo secondo posto al nostro Edwin Coratti, ma gli ha permesso di inserirsi alla piazza d’onore anche nella classifica di specialità del PGS. Tra i primi dieci della classifica maschile ritroviamo, per l’Italia anche Roland Fischnaller. Classifica Coppa del Mondo PGS uomini (Top 10) 1 GALMARINI Nevin SUI 4930.00 2 Coratti Edwin ...

Snowboardcross - Coppa del Mondo La Molina 2018 – Emanuel Perathoner : “Ho cercato il sorpasso - mi sono rialzato e il terzo posto era fatto” : Emanuel Perathoner ha conquistato un bel terzo posto a La Molina, prova valida per la Coppa del Mondo 2018 di Snowboardcross. L’azzurro è caduto in finale, si è rialzato ed è riuscito ugualmente ad agguantare il podio. Queste le dichiarazioni rilasciate alla Fisi: “E’ tutta la stagione che sto facendo abbastanza bene, qualche volta sono stato meno fortunato, ma nel nostro sport capita. Nella gara di oggi ho provato il sorpasso ...

Snowboard - Coppa del Mondo 2018 : Edwin Corrati splendido secondo nel PGS di Kayseri! : Ottime notizie per l’Italia nel PGS di Snowboard alpino della tappa turca di Kayseri, valida per la Coppa del Mondo 2017-2018: l’azzurro Edwin Coratti (dopo aver superato, nell’ordine, l’elvetico Kaspar Fluetsch, l’austriaco Alexander Payer e lo sloveno Tim Mastnak) si è classificato secondo, battuto nella big final dal tedesco Stefan Baumeister. Nella small final derby sloveno a Tim Mastnak, che approfitta ...

Snowboardcross - Coppa del Mondo 2018 : le classifiche. Michela Moioli e Pierre Vaultier restano in testa nonostante le cadute : Giornata particolare quella del ritorno della Coppa del Mondo di Snowboardcross in quel di La Molina: una pista breve e non particolarmente tecnica ha permesso tante sorprese sia al maschile che al femminile. Sono caduti i campioni olimpici Pierre Vaultier e Michela Moioli, che conservano però la vetta nelle classifiche di Coppa. Classifica Snowboardcross maschile Pierre Vaultier 6520 Alessandro Haemmerle 4840 Alex Pullin 4696 Paul Berg ...

Snowboardcross - Coppa del Mondo 2018 : Emanuel Perathoner splendido terzo a La Molina! Tra le donne cade Moioli - quarta e sesta Brutto e Belinghieri : Tornata la Coppa del Mondo di Snowboardcross dopo le Olimpiadi di PyeongChang e l’Italia trova subito il podio. Sulle nevi di La Molina (Spagna), su una pista tutt’altro che dura sotto il livello tecnico e davvero molto breve, non mancano le sorprese, con i campioni olimpici Pierre Vaultier e Michela Moioli che escono prima delle finali. A piazzarsi nella top-3 in casa azzurra ci pensa uno strepitoso Emanuel Perathoner. Doppietta per ...

Snowboard - Coppa del Mondo Kayseri 2018 : nel PGS quattro azzurri passano in finale : Buone notizie per l’Italia dello Snowboard alpino dalla Turchia: nel PGS di Kayseri, valido per la Coppa del Mondo 2017-2018, sono quattro gli azzurri che passano alla fase finale, tutti nel tabellone maschile. Infatti nelle due run di qualificazione Edwin Coratti ha fatto segnare il secondo miglior crono complessivo, alle spalle dell’austriaco Sebastian Kislinger. Molto bene anche Mirko Felicetti, quinto, mentre chiude ottavo ...

LIVE Snowboardcross - Coppa del Mondo La Molina 2018 IN DIRETTA : Michela Moioli vuole difendere il primato. Azzurri per il podio : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della tappa di Coppa del Mondo di Snowboardcross in quel di La Molina . Torna di scena, dunque, in Spagna, il massimo circuito internazionale dopo l'appuntamento olimpico di PyeongChang. L'Italia si presenta sulle nevi ...

Snowboardcross - Coppa del Mondo La Molina 2018 : azzurri avanti in massa nelle qualificazioni : È tornata la Coppa del Mondo per quanto riguarda lo Snowboardcross: il circuito, reduce dalle Olimpiadi Invernali di PyeongChang, si è spostato in Spagna, precisamente sulle nevi di La Molina, dove oggi si sono svolte le qualificazioni per la gara di domani. avanti in massa gli azzurri. Tra gli uomini miglior tempo del campione olimpico Pierre Vaultier davanti all’australiano Alex Pullin e allo spagnolo Lucas Eguibar, ma poi c’è ...

