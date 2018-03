Smartphone per scattare foto | i migliori da comprare

Hold - l'app che ti paga per non usare lo Smartphone : Nata in Norvegia, si sta diffondendo in Gran Bretagna. Si avvia il software e parte un timer. E più il tempo passa, più lo studente accumula punti: uno ogni...

Dirty Unicorns sta per tornare con Oreo e il supporto a un minor numero di Smartphone : Dopo una lunga attesa il team di Dirty Unicorns è pronto a tornare sulla piazza con la prima release basata su Android 8.0 Oreo. Viene però ridotto il numero di dispositivi supportati, che viene quasi dimezzato. L'articolo Dirty Unicorns sta per tornare con Oreo e il supporto a un minor numero di smartphone è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Sfondi e suonerie di Android P disponibili al download : nuovo look per il vostro Smartphone : Il Pixel Launcher e Google Markup non sono abbastanza? State tranquilli, adesso potete avere anche gli Sfondi e le suonerie di Android P, nonostante non abbiate un Google Pixel compatibile. L'articolo Sfondi e suonerie di Android P disponibili al download: nuovo look per il vostro smartphone è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Light Phone 2 è l’e-ink phone per chi odia gli Smartphone : Su Indiegogo, la nota piattaforma di crowfunding, è possibile trovare una miriade di progetti, Light phone 2 è un e-ink phone ed è senza dubbio uno dei più particolari. Non viene pensato come uno strumento del tutto sostitutivo dello smartphone, quanto piuttosto per permettere all'utente di scegliere se essere pienamente connessi o soltanto in parte. Scopriamolo insieme. L'articolo Light phone 2 è l’e-ink phone per chi odia gli ...

Il porting di Google Markup di Android P è disponibile per tutti gli Smartphone a 64 bit : A poche opre dal rilascio della prima Developer Preview di Android P, rilasciata ieri sera da Google, è già disponibile un porting della funzione Markup per modificare gli screenshot, funzionante solo sui dispositivi ARM64. L'articolo Il porting di Google Markup di Android P è disponibile per tutti gli smartphone a 64 bit è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Su eBay torna il “Super Weekend” : ecco gli Smartphone Android in offerta : Su eBay è tornato il "Super Weekend": solo fino a martedì 13 marzo saranno proposti sconti fino al 60% su smartphone Android, tra cui LG Q6, Samsung Galaxy S8 e Huawei Mate 10 Lite in offerta a prezzi davvero interessanti L'articolo Su eBay torna il “Super Weekend”: ecco gli smartphone Android in offerta è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Questa app ti paga se non usi lo Smartphone (per farti concentrare meglio) : Un'app per disintossicarsi dalle app. pagando gli utenti. Si chiama Hold e si sta espandendo dai Paesi scandinavi (dov'è nata) alla Gran Bretagna. Il suo obiettivo è semplice: premiare chi resiste alla tentazione di compulsare il proprio smartphone. Nello specifico, Hold si rivolge agli studenti universitari per tentare di limitare le distrazioni mentre sono a lezione. Quello che devono fare è attivare l'app. ...

Creative Beta mette a disposizione sfondi e suonerie per personalizzare lo Smartphone : Creative Beta è un'applicazione che permette di personalizzare il dispositivo mobile con centinaia di sfondi e suonerie messi a disposizione dalla Creative community, con la possibilità di salvare quelli preferiti e mettere un like. Tramite l'account di Google, l'app offre la possibilità di caricare i propri sfondi e le proprie suonerie per i quali si potranno ottenere dei like. L'articolo Creative Beta mette a disposizione sfondi e suonerie ...

Hold - l'app che ti paga per non usare lo Smartphone : Nata in Norvegia, si sta diffondendo in Gran Bretagna. Si avvia il software e parte un timer. E più il tempo passa, più lo studente accumula punti: uno ogni...

The Sims Mobile permette di creare vite virtuali sullo Smartphone : The Sims Mobile punta a offrire un'esperienza simile alla versione del bestseller originale in cui sarà possibile crearsi una vita parallela virtuale. Il gameplay permette di creare Sim unici, personalizzabili nell'aspetto e nella personalità, con numerose possibilità di costruire e arredare una perfetta dimora e socializzare con altri Sim. L'articolo The Sims Mobile permette di creare vite virtuali sullo smartphone è stato pubblicato per la ...

Smartphone - avete uno di questi 40 modelli? Ecco cosa hanno scoperto. Milioni di utenti tremano alla notizia - si rischia di dover buttare il telefono e perdere i dati : Più di 40 modelli di Smartphone Android economici di produzione cinese infettati dal trojan Triada. E’ quanto hanno scoperto i ricercatori di sicurezza di ‘Dr. Web’ che, secondo quanto riportano gli esperti del ‘Cert – Computer emergency response team’, hanno individuato come fonte del malware una società di sviluppo software di Shanghai, partner di diversi produttori di Smartphone cinesi, “che ...

Android P permetterà di utilizzare gli Smartphone come tastiere o mouse Bluetooth : A pochi giorni dal possibile rilascio della prima Developer Preview di Android P, continuano a circolare indiscrezioni sulle possibili novità, tra cui figura la possibilità di utilizzare lo smartphone come tastiera o mouse Bluetooth per controllare altri dispositivi. L'articolo Android P permetterà di utilizzare gli smartphone come tastiere o mouse Bluetooth è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

L'app che ti paga per non guardare lo Smartphone all'università : È gratuita e riesce a sostenere il proprio modello facendosi pagare per le sponsorizzazioni con i brand quindi è essenzialmente uno strumento di marketing per acchiappare il mondo universitario. Il ...

L’app che ti paga per non guardare lo Smartphone all’università : Abbiamo bisogno di una rivoluzione culturale che ci porti a ridurre il consumo di smartphone e che riesca a liberarci dalla spazzatura tecnologica che ci sommerge e che assorbe tutta la nostra attenzione. Quante volte sblocchi il telefono in una giornata? Pensa ad una risposta, moltiplicala per due e poi controlla (ci sono tante app per farlo, ad esempio c’è Checky): rimarrai sbalordito dal risultato. La reperibilità perenne ci ha portato ...