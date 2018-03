Smart al South by Southwest per rivoluzionare lo spazio urbano

wired

(Di venerdì 9 marzo 2018) Allabywest Conference and Festival (Sxsw) di Austin si va per sentire il polso del futuro; l’evento texano senza dubbi osserva i cambiamenti del domani con grande versatilità, dandoal giornalismo, alla politica, alle startup, alla tecnologia e alle diverse industrie creative. Ogni protagonista può dare un importante contributo e arricchire l’esperienza generale del festival con un punto di vista unico. Chi meglio di un brand innovativo dell’automobile, universalmente riconosciuto per la sua attitudine pioneristica nel concepire soluzioni per la mobilità elettrica e sostenibile, può contribuire al dibattito sull’innovazione, soprattutto sul tema della vita in città? All’evento texano, in programma dal 9 al 17 marzo,è uno degli sponsor principali insieme con Mercedes Benz; il brand innovatore del gruppo Daimler ha cambiato la ...