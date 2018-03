huffingtonpost

: Smalto, manicure e pedicure a casa. 10 prodotti per mani e piedi perfetti, senza andare dall’estetista - HuffPostItalia : Smalto, manicure e pedicure a casa. 10 prodotti per mani e piedi perfetti, senza andare dall’estetista -

(Di venerdì 9 marzo 2018) Nude look, sfumature metalliche e colori shine, rosa Barbie e giallo: sono le nuove tendenze unghie per la primavera 2018. Unghie corte e curate, forma soft square, ovvero una via di mezzo tra l'ovale e il quadrato. Laultra chic è quella mostrata dalla ragazza del momento, Meghan Markle, la fidanzata del principe Harry. Loche ha indossato per presentare il suo anello di fidanzamento è il più venduto del momento. Per copiare il suo look e quello più trendy per la bella stagione, basta scegliere tonalità chiare: rosa chiarissimi, beige, bianchi lattiginosi e grigio – rosa. Per unghie perfette, non solo dall'estetista, abbiamo scelto su Amazon i must have, per fare tutto comodamente a.Beurer, setBeurer MP 41 perè adatto per il trattamento professionale di unghie di. Il ...