Slovacchia in piazza contro corruzione

: #Slovacchia, migliaia in piazza contro il governo a Bratislava dopo l'omicidio del giornalista Ján Kuciak e della f… - RaiNews : #Slovacchia, migliaia in piazza contro il governo a Bratislava dopo l'omicidio del giornalista Ján Kuciak e della f… - MediasetTgcom24 : Reporter ucciso in Slovacchia, migliaia in piazza contro il governo #Slovacchia - RadioLondra_ : 20:37 | Reporter ucciso in Slovacchia, migliaia in piazza contro il governo -

In 40 mila hanno sfilato a Bratislava per protestareil governo e la, dopo l'omicidio del giornalista Jan Kuciak e della fidanzata. Il quotidiano SME parla della più grande protesta mai avvenuta da quando nell'89 la Rivoluzione di velluto fece cadere il comunismo nell'ex Ceco. Per la polizia, la morte di Kuciak e di Martina Kusnirova, probabilmente è legara all'inchiesta che il reporter stava seguendo sui legami tra alti leader politici slovacchi e la 'ndrangheta.(Di venerdì 9 marzo 2018)