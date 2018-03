Slalom Ofterschwang Streaming video e diretta tv | orario | risultato live Coppa del

Sci alpino - Slalom speciale femminile Ofterschwang 2018 : la startlist e i pettorali di partenza. Programma - orari e tv : La gara sarà trasmessa in diretta tv su Rai Sport + HD ed Eurosport HD e in streaming su Rai Play , Eurosport Player e Sky Go . OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale dello slalom ...

Sci alpino - Slalom speciale femminile Ofterschwang 2018 : la startlist e i pettorali di partenza. Programma - orari e tv : Saranno 54 le atlete in gara domani, sabato 10 marzo, a partire dalle ore 9.30, nella prima manche dello slalom speciale femminile di Ofterschwang, in Germania: l’Italia sarà uno dei Paesi più rappresentati tra i diciotto in gara, con ben cinque atlete al cancelletto di partenza. Andiamo a scoprire chi saranno le azzurre in gara e con quale numero di pettorale si lanceranno. La startlist e i pettorali di partenza dello slalom speciale femminile ...