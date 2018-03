Simone Scipioni vince Masterchef Italia 7 I ringraziamenti sui social | Ragazzi | ce

Il vincitore di Masterchef 7 è Simone Scipioni : batte in volata Kateryna e porta a casa il titolo tra le risate : Il vincitore di Masterchef 7 è Simone Scipioni e il popolo della rete esulta, almeno in parte. In un'edizione che di certo non ha brillato in quanto a talento e carisma così come la finale scialba come gran parte dei piatti presentati dai due finalisti. Dopo la Mistery Box e l'Invention test, alla fine della prima puntata si è decretato l'ultimo eliminato di questa edizione, ovvero Alberto, e per Simone e Kateryna si è aperta la volata finale ...