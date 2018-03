Si muove a passi da gigante G4S

Dalle aziende già affermate a quelle che stanno muovendo i primi passi : Radio 24 sarà presente con la diretta di Focus Economia il 14 marzo al secondo Boost Camp del progetto B Heroes presso spazio Cariplo Factory nel complesso di Base Milano. B Heroes, un progetto per ...

Si muove a passi da gigante Schroders : Brillante rialzo per Schroders , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 3,94%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Schroders più ...

Si muove a passi da gigante Mediaset : Seduta decisamente positiva per il Biscione , che tratta in rialzo del 2,35%. Il confronto del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Mediaset rispetto all'...

Si muove a passi da gigante Lyondellbasell Industries Nv : Seduta decisamente positiva per Lyondellbasell Industries Nv , che tratta in rialzo del 2,34%. L'andamento di Lyondellbasell Industries Nv nella settimana, rispetto allo S&P-500 , rileva una minore ...

Si muove a passi da gigante TUI : Seduta decisamente positiva per TUI , che tratta in rialzo del 2,84%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di TUI più pronunciata rispetto all'...

Si muove a passi da gigante Piaggio : Vigoroso rialzo per la big delle due ruote , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 3,03%. Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, ...

Si muove a passi da gigante Nielsen N.V : Brillante rialzo per Nielsen N.V , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 2,22%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Nielsen N.V evidenzia un andamento più marcato ...

Si muove a passi da gigante Xerox : Prepotente rialzo per Xerox , che mostra una salita bruciante del 7,45% sui valori precedenti. Comparando l'andamento del titolo con lo S&P-500 , su base settimanale, si nota che Xerox mantiene forza ...

MotoGP - Test Sepang 2018 : Franco Morbidelli muove i primi passi da rookie - ma c’è ancora tanto da migliorare : Com’è dura la vita da esordiente. Franco Morbidelli, fresco Campione del Mondo della Moto2, sta vivendo il salto di categoria in MotoGP con annessi e connessi. Da un lato l’adrenalina di poter competere ai massimi livelli e contro i più grandi campioni delle due ruote a soli 23 anni. Dall’altro lato sa che deve imparare in fretta e crescere minuto dopo minuto per non vivere la stagione d’esordio completamente da ...

Si muove a passi da gigante Easyjet : Prepotente rialzo per Easyjet , che mostra una salita bruciante del 2,06% sui valori precedenti. Il confronto del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di ...

Si muove a passi da gigante EQT : Prepotente rialzo per EQT , che mostra una salita bruciante del 2,36% sui valori precedenti. L'andamento di EQT nella settimana, rispetto allo S&P-500 , rileva una minore forza relativa del titolo, ...

Si muove a passi da gigante Banco BPM : Protagonista la banca nata dalla fusione del Banco Popolare con la Popolare di Milano , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 2,34%. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo ...

Si muove a passi da gigante Mondadori : Prepotente rialzo per il gruppo editoriale , che mostra una salita bruciante del 4,46% sui valori precedenti. Il trend di Mondadori mostra un andamento in sintonia con quello del FTSE MIB . Questa ...

La passione muove il mondo : tantissimi arrivano dal Nord per Lecce- Catania : Sarà fantastico rivedere il "Via del mare" come i vecchi tempi, stracolmo di passione e amore verso il Lecce. Per il big match tra Lecce e Catania saranno oltre 16 mila gli spettatori sugli spalti e, come spiegato anche dal Vicepresidente dell'Unione Sportiva Lecce, Corrado Liguori, in tutto le presenze allo stadio (considerando anche chi ci lavora) hanno toccato quota 19.000. Un vero e proprio numero da Serie A più che da Serie C: ci sarà ...