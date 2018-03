Serie A | UFFICIALI le date dei recuperi della 27esima giornata Resta un punto

Serie A - 27ª giornata : formazioni ufficiali e partite in diretta live : Benevento-Verona, Chievo-Sassuolo, Torino-Crotone e Udinese-Fiorentina, 27ª giornata Serie A 2017/2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato e tabellino.

Serie A - Napoli-Roma : formazioni ufficiali e diretta dalle 20.45 : ... sui canali Sky Sport 1, Sky Super Calcio e Sky Calcio 1, sia da Mediaset Premium via digitale terrestre sul canale Premium Sport. In entrambi i casi gli abbonati potranno seguire il match in ...

Serie B - rinvio Brescia-Entella : manca solo ufficialità. Situazione critica a Parma e Vercelli : Dopo aver condizionato il turno infrasettimanale di Serie B, la neve rischia di essere grande protagonista anche in questo weekend. Martedì ben quattro le partite rinviate: Bari-Spezia, Cesena-Pro ...

Anticipi e posticipi di Serie A - ufficiali le nuove date : TORINO - La Serie A ha ufficializzato il programma degli Anticipi e posticipi dall'11ª alla 14ª giornata di ritorno della Serie A TIM 2017/2018. Ecco le date: 11ª GIORNATA RITORNO ...

Serie A - Inter-Benevento : formazioni ufficiali e diretta dalle 20.45 : MILANO - Luciano Spalletti in cerca del riscatto. Nelle ultime dieci giornate i nerazzurri hanno raccolto nove punti: come la squadra di De Zerbi. Icardi c'è, ma si accomoda in panchina , in attacco ...

Serie C : deferimenti ufficiali - ecco le probabili penalizzazioni : Come da copione, in Serie C, arrivano puntuali i deferimenti, per le violazioni amministrative dei club inadempienti. Deferite Arezzo, Akragas e Matera Nella nota emessa dalla Procura Federale, in data 19 febbraio u.s., sono state deferite al Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare tre club, uno del girone A e due del girone C. Il provvedimento è scattato dopo le segnalazioni che la CO.VI.SO.C. ha trasmesso agli organi federali ...

Serie B - Brescia-Ternana in diretta dalle 17.30. Formazioni ufficiali e risultato LIVE : Formazioni ufficiali Brescia , 4-2-3-1, : Minelli; Coppolaro, Somma, Gastaldello, Curcio; Martinelli, Tonali; Furlan, Torregrossa, Embalo; Okwonkwo. All.Boscaglia Ternana , 3-4-1-2, : Plizzari; ...

Serie A - tutte le formazioni ufficiali della 25giornata : BENEVENTO-CROTONE, ore 15:00 , SKY CALCIO 3 HD, Benevento , 4-3-3, formazione ufficiale : Puggioni; Letizia, Djimsiti, Tosca Venuti; Viola, Sandro, Djuricic; Brignola, Coda, Parigini. Crotone , 4-3-3, ...

Serie A - Torino-Juventus in diretta : formazioni ufficiali e risultato LIVE dalle 12.30 : LE formazioni Torino , 4-1-4-1, : Sirigu; De Silvestri, N'koulou, Burdisso, Molinaro; Rincon; Iago Falque, Baselli, Obi, Ansaldi; Belotti. All. Mazzarri Juventus , 4-3-3, : Szczesny; De Sciglio, ...

Serie A - Genoa-Inter in diretta dalle ore 20.45 : formazioni ufficiali e dove guardarla in tv : Inoltre sarà possibile seguire in streaming il match grazie alle piattaforme SkyGo e Premium Play. LE formazioni ufficiali GENOA , 3-5-2, : Perin; Rossettini, Spolli, Zukanovic; Rosi, Bessa, ...

Panchine Serie A - Luis Enrique torna in Italia? Due ufficialità in casa Milan Video : L'ex allenatore di Barcellona e Roma, lo spagnolo Luis Enrique, potrebbe ritornare a lavorare in Italia. Nei giorni scorsi, secondo quanto riportato dal 'Mundo Deportivo', il tecnico spagnolo sarebbe stato accostato a due club di #Serie A. Al momento dell'avvicendamento tra Montella e Gattuso, il #Milan, avrebbe pensato all'ex tecnico dei blaugrana per la panchina. Attualmente i rossoneri sono orientati a confermare Ringhio anche per la prossima ...

Diretta Risultati Serie A oggi 24a giornata : le formazioni ufficiali - Karamoh dal 1' : ... fuori onda contro Sky: 'Pezzi di me ' , Video, Dove vedere Sassuolo-Cagliari, Diretta tv e streaming 11 Febbraio 2018 Sassuolo-Cagliari 0-0: pari inutile, Iachini a rischio esonero Cutrone, Gattuso ...

Serie B - Parma Perugia risultato e formazioni ufficiali. LIVE dalle 15.00 : formazioni UFFICIALI Parma , 4-3-3, : Frattali; Gazzola, Iacoponi, Lucarelli, Gagliolo; Dezi, Barillà, Scavone; Insigne, Calaiò, Da Cruz. All. D'Aversa. Perugia , 3-5-2, : Leali; Pajac, Magnani, ...

Serie A - tutte le formazioni ufficiali della 24giornata : ... Belotti, Niang Udinese , 3-5-2, formazione ufficiale : Bizzarri; Larsen, Nuytinck, Samir; Widmer, Barak, Behrami, Jankto, Zampano; Maxi Lopez, Lasagna ROMA-BENEVENTO, ore 20:45 , SKY SPORT 1 HD, ...