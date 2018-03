Serie A Roma-Torino 3-0 | il tabellino

Serie A - Roma-Torino 3-0 : in gol Manolas - De Rossi e Pellegrini : All'Olimpico i gialloRossi si sbloccano nella ripresa: Di Francesco si tiene stretto il terzo posto

Serie A - Roma-Torino 3-0 : i granata durano solo un tempo e cadono ancora : ROMA - Un minuto di silenzio, con i calciatori abbracciati a centrocampo e i tifosi commossi sugli spalti mentre gli altoparlanti dell'Olimpico diffondono le note de 'Le Rondini', uno dei capolavori ...

Anticipo Serie A : Roma-Torino 3-0 : ANSA, - ROMA, 9 MAR - La Roma ha battuto 3-0 il Torino nel primo Anticipo della 28/a giornata di serie A e sale a 56 punti in classifica, garantendosi al momento il terzo posto. Dopo un primo tempo in ...

Pagelle/ Roma-Torino (3-0) : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 28^ giornata) : Le Pagelle di Roma Torino: Fantacalcio, i voti della partita giocata all'Olimpico. I protagonisti, i migliori e i peggiori del primo anticipo della 28^ giornata di Serie A(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 23:01:00 GMT)

Serie A. Roma - tre lampi con vista Champions : Manolas - De Rossi e Pellegrini affondano il Torino : GialloRossi con la testa allo Shakhtar, primo tempo da dimenticare. Nella ripresa sono sufficienti poche accelerazioni per mandare alle corde i granata, scomparsi dal campo

Video Gol Roma-Torino 3-0 : Highlights e Tabellino Serie A 09-10-2018 : Risultato Finale Roma-Torino 3-0: Cronaca e Video Gol Manolas, De Rossi, Pellegrini 28° Giornata Serie A 9 Marzo 2018. Finisce 3-0 l’anticipo della 28° giornata di Serie A tra Roma-Torino. Le due squadre, alla caccia di un posto per l’Europa, hanno dato vita ad un match molto combattuto lungo tutti i novanta minuti di partita. Ma alla fine è la squadra di casa a spuntarla. Un primo tempo a dir poco soporifero tra due squadre ...

PAGELLE/ Roma-Torino : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 28^ giornata - primo tempo) : Le PAGELLE di Roma Torino: Fantacalcio, i voti della partita giocata all'Olimpico. I protagonisti, i migliori e i peggiori del primo anticipo della 28^ giornata di Serie A(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 21:31:00 GMT)

DIRETTA Serie A Roma-Torino 0-0 : formazioni - voti e cronaca del match Video : DIRETTA primo tempo di Roma-Torino 37' Ammonito Ansaldi per fallo su Kolarov. 34' Altra occasione per il Torino. Falque mette un cross al bacio sul secondo palo, Belotti non inquadra la porta. 33' Occasionissima per i granata. Sbagliata ripartenza giallorossa, Iago Falque si ritrova il pallone sul sinistro da appena dentro l'area, conclusione rasoterra e prodezza di Alisson che mette in corner. 32' Fiammata della Roma. Nainggolan mette in mezzo ...

Campionato di Serie A1 - Ekipe Orizzonte sfida Sis Roma : Nuovo big-match di Campionato per l'Ekipe Orizzonte, che sfiderà la Sis Roma di Pierluigi Formiconi. Domani, sabato 10 marzo alle 16:30, le catanesi affronteranno le capitoline per l'ennesima volta in ...

Serie A : Roma Torino in campo - LA DIRETTA LIVE : Roma-Torino 0-0. Assenti per squalifica Dzeko e Fazio mentre in casa granata non ci saranno Obi e Ljajic per infortunio e l'ex Burdisso per squalifica. Probabili formazioni Roma , 4-3-3, : 1 Alisson, ...

PROBABILI FORMAZIONI / Roma Torino : le mosse alternative. Quote - ultime novità live (Serie A 28^ giornata) : PROBABILI FORMAZIONI Roma Torino: le Quote e le ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre. Dzeko e Fazio squalificati per i giallorossi, Mazzarri senza Burdisso e Lyanco(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 17:52:00 GMT)

Probabili formazioni / Roma Torino : gli ex protagonisti. Quote - ultime novità live (Serie A 28^ giornata) : Probabili formazioni Roma Torino: le Quote e le ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre. Dzeko e Fazio squalificati per i giallorossi, Mazzarri senza Burdisso e Lyanco(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 15:51:00 GMT)

Serie A - torna il pallone estivo Nike Ordem V : il debutto in Roma-Torino : Inizia stasera la 9a giornata di Serie A con Roma-Torino: le squadre tornano a utilizzare il pallone Nike in versione estiva L'articolo Serie A, torna il pallone estivo Nike Ordem V: il debutto in Roma-Torino è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

DIRETTA Serie A Roma-Torino : formazioni - voti e cronaca del match : Roma-Torino è l'anticipo della 28esima giornata di Serie A che seguiremo in DIRETTA testuale su Blasting News a partire dalle ore 20.45. Aggiornamenti live sulle formazioni e sulle azioni salienti di una partita che è molto importante, seppur per motivi diversi, per entrambe le squadre. Si torna a giocare dopo la tragedia di domenica scorsa, la morte di Davide Astori, e non sarà facile per i calciatori scendere in campo sul piano emotivo. La ...