Serie A | recupero 27ª giornata | ufficializzate date e orari

Video/ Cuneo Pro Piacenza (2-3) : highlights e gol della partita ( Serie C recupero 27^ giornata) : Video Cuneo Pro Piacenza (risultato finale 2-3): highlights e gol della partita , recupero della 27^ giornata di Serie C. Frick regala la vittoria ai rossoneri nel recupero !(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 09:48:00 GMT)

Serie A Spal - rientra Salamon. Mattiello e Cionek verso il recupero : FERRARA - Buone notizie in casa Spal in vista del prossimo impegno di campionato contro il Sassuolo. I biancoazzurri di Semplici si preparano al derby emiliano con due "rinforzi": Eros Schiavon e ...

Serie B - Sky Sport Recupero 28a Giornata - Perugia-Brescia e Cesena-Pro Vercelli : Rinviate a causa del maltempo, martedì 6 marzo, si giocano due recuperi della 7^ Giornata di ritorno del Campionato di Serie B Conte.it Si tratta di Perugia-Brescia e Cesena-Pro Vercelli , che potranno essere seguite in diretta esclusiva sui canali Sport e Calcio di Sky. Martedi 6 Marzo 2018: Perugia vs Brescia ore 18...

Calcio - recupero 27a giornata Serie A : si giocherà ad aprile. Resta da definire la data del Derby Milan-Inter : La 27a giornata della Serie A sarà recuperata il 3 e il 4 aprile. È questo quanto emerso dalla riunione di Lega che si è tenuta quest’oggi a Milano. A comunicarlo è stato lo stesso Giovanni Malagò, Commissario Straordinario e Presidente del CONI. Il recupero riguarderà però solo sei delle sette partite: Resta da definire , infatti, la data del Derby Milan-Inter , per il quale si attenderà di conoscere il risultato del turno in corso di ...

Recupero Serie A : quando si giocherà la 27a giornata? Il programma - le possibili date e gli scenari. C’è il derby Milan-Inter in sospeso : Il mondo del calcio italiano è ancora scosso dalla dolorosa e improvvisa scomparsa di Davide Astori. La 27a giornata di Serie A è stata comprensibilmente rinviata: solo tre le partite sono state disputate, quelle già giocate sabato, mentre quelle di domenica saranno ovviamente recuperate più avanti. Le date scelte sono quelle del 3 e 4 aprile. In quelle due giornate saranno però disputate solo sei dei sette incontri in programma , vale a ...

