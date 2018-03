Serena Williams is back | vinto il primo match ufficiale al rientro dalla gravidanza

Tennis - WTA Indian Wells 2018 : i risultati del primo turno (parte bassa). Successi per Serena Williams e Viktoria Azarenka! : Completato da pochi minuti il quadro del primo turno del tabellone femminile del torneo WTA Premier Mandatory di Indian Wells: dopo l’eliminazione nella prima giornata della russa Maria Sharapova, nella seconda giornata, dove è scesa in campo la parte bassa del tabellone, non si registrano risultati a sorpresa. Rientrano infatti con un successo le due giocatrici più attese: la statunitense Serena Williams batte la kazaka Zarina Diyas per ...

Diretta/ Indian Wells 2018 info streaming video e tv : il ritorno di Serena Williams (tennis) : Diretta Indian Wells 2018: info streaming video e tv, orario delle partite in programma mercoledì 7 marzo. Prende il via con il tabellone Wta l'affascinante torneo di tennis in California(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 16:21:00 GMT)

Serena Williams - che gioca per sua figlia : Serena Williams scalda i motori. La campionessa americana, diventata mamma per la prima volta lo scorso settembre, si appresta a tornare ufficialmente in campo in un torneo del circuito Wta: reduce da un incontro di esibizione e dalla sfida con la nazionale in Fed Cup, la tennista affronterà la kazaka Zarina Diyas nel primo turno del tabellone di Indian Wells. «Non è stato facile recuperare la condizione», ha dichiarato alla BBC la 36enne dopo ...

Tennis - WTA Indian Wells 2018 : il tabellone femminile. Serena Williams può sorridere - esordio in salita per Sharapova. Roberta Vinci nelle qualificazioni : Ha avuto luogo nella nottata italiana il sorteggio dell’edizione 2018 del tabellone femminile del BNP Paribas Open a Indian Wells (Stati Uniti), tra gli appuntamenti più attesi della stagione nel panorama del circuito WTA di Tennis. Ebbene, presso l’Indian Wells Garden, le attenzioni oltre che per la rumena Simona Halep, n.1 del mondo, e la danese Caroline Wozniacki, n.2 del ranking e Vincitrice degli Australian Open 2018, erano ...

Tennis - WTA Indian Wells : il tabellone femminile. Serena Williams può sorridere - esordio in salita per Sharapova. Nessuna italiana presente : Ha avuto luogo nella nottata italiana il sorteggio dell’edizione 2018 del tabellone femminile del BNP Paribas Open a Indian Wells (Stati Uniti), tra gli appuntamenti più attesi della stagione nel panorama del circuito WTA di Tennis. Ebbene, presso l’Indian Wells Garden, le attenzioni oltre che per la rumena Simona Halep, n.1 del mondo, e la danese Caroline Wozniacki, n.2 del ranking e vincitrice degli Australian Open 2018, erano ...

Tennis - Serena Williams pronta per tornare dopo il parto! Sarà a Indian Wells con Viktoria Azarenka : Serena Williams è pronta per tornare in campo! dopo il parto, la ex numero 1 aveva lasciato momentaneamente le scene rinunciando anche a partecipare ai recenti Australian Open perché non era ancora in forma. La voglia di giocare è però davvero tanta per la statunitense che, dopo la convocazione per i quarti di finale di Fed Cup (giocò il doppio), farà il suo ritorno a tutti gli effetti a Indian Wells. Serena affronterà Zarina Diyas al primo ...

Tennis - Serena Williams pronta per tornare dopo il parto! Sarà a Indian Wells con Viktoria Azarenka : Serena Williams è pronta per tornare in campo! dopo il parto, la ex numero 1 aveva lasciato momentaneamente le scene rinunciando anche a partecipare ai recenti Australian Open perché non era ancora in forma. La voglia di giocare è però davvero tanta per la statunitense che, dopo la convocazione per i quarti di finale di Fed Cup (giocò il doppio), farà il suo ritorno a tutti gli effetti a Indian Wells. Serena affronterà Zarina Diyas al primo ...

Quattro cartelli giganti dal marito a Serena Williams : 'Miglior mamma di sempre' : ... marito di Serena Williams, nei pressi di Palm Springs, lungo la strada Interstate numero 10 in California in onore del ritorno nel circuito dell'ex numero uno del mondo - a febbraio scesa in campo ...

'Miglior mamma di sempre' - manifesti giganti per Serena Williams : ... marito di Serena Williams, nei pressi di Palm Springs, lungo la strada Interstate numero 10 in California in onore del ritorno nel circuito dell'ex numero uno del mondo a febbraio scesa in …

Il marito migliore al mondo? Quello di Serena Williams : Quattro manifesti a Palm Springs, California. Serena Williams si è ritrovata il suo volto, formato gigante, impresso su diversi cartelloni pubblicitari posizionati lungo l’autostrada nei dintorni della città americana. Accanto a lei, la primogenita Alexis Olympia Ohanian Jr., venuta al mondo il primo settembre del 2017. Ad accompagnare i loro visi, una serie di parole che compongono questa scritta: «Greatest Momma of All Time/La più grande ...

Il marito di Serena Williams ha fatto la cosa più dolce per festeggiare il ritorno al tennis di sua moglie : Instagram @alexisohanian I cartelloni, letti in sequenza, recitano: "Greatest- Momma- Of All Time" , la mamma migliore del mondo, sotto le foto della neonata e, nel cartello conclusivo, una sorta di ...

Serena Williams rivela : 'Sono quasi morta di parto' : Potete chiedere ai governi e al mondo del business di far di più per salvare queste vite preziose. Potete donare all'Unicef e ad altre organizzazioni nel mondo che lavorano per fare una differenza'.

Serena Williams “Ho rischiato di morire durante il parto” : Serena Williams “Ho rischiato di morire durante il parto” Sono passati sei mesi da quando Serena Williams è diventata mamma di Olympia. Oggi la tennista statunitense ha deciso di raccontare il terrore di quei giorni di settembre: “Ho subito un taglio cesareo d’urgenza a causa del crollo della mia frequenza cardiaca. L’intervento – ha spiegato […] L'articolo Serena Williams “Ho rischiato di morire ...

Serena Williams - rivelazione choc : 'Sono quasi morta di parto' : Potete chiedere ai governi e al mondo del business di far di più per salvare queste vite preziose. Potete donare all'Unicef e ad altre organizzazioni nel mondo che lavorano per fare una differenza'.