huffingtonpost

: Se la sinistra vuole rappresentare gli esclusi, sia disponibile al confronto con M5S - HuffPostItalia : Se la sinistra vuole rappresentare gli esclusi, sia disponibile al confronto con M5S - GQuestioni : RT @HuffPostItalia: Se la sinistra vuole rappresentare gli esclusi, sia disponibile al confronto con M5S - NadiaCedrone : RT @MPenikas: Se la sinistra vuole rappresentare gli esclusi, sia disponibile al confronto con M5S -

(Di venerdì 9 marzo 2018) Una possibile lettura del voto del 4 Marzo passa lungo il nesso nazionale-sovranazionale, per usare il lessico gramsciano. È per noi l'asse nazionale-europeo-eurozona. L'articolazione reale del nesso non è univoca e non è neutra, ovviamente. Ha precisi segni di classe: beneficia o colpisce i diversi interessi economici e sociali.Per l'articolazione mercantilista del nesso nazionale-europeo-eurozona in forza da decenni, la principale leva d'azione non è l'austerità, come tantapolitica senza cultura economica continua a ritenere. L'austerità è un meccanismo di trasmissione. La principale leva del mercantilismo è il mercato interno europeo senza standard sociali e fiscali, sciaguratamente allagato a Est dalla Commissione Prodi nel 2004, e la moneta unica nel quadro liberista dei Trattati europei.Il nesso sistemico ...