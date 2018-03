Scoperta la proteina che nutre i tumori

Tumori - Scoperta una proteina che ne facilita la crescita : Si chiama Erk5 ed è la proteina responsabile della crescita dei Tumori . A individuarla è stato un team di ricercatori guidati da Emanuele Giurisato, del dipartimento di Medicina molecolare e dello sviluppo dell’Università di Siena, con Cathy Tournier, dell’Università di Manchester, e William Vermi, dell’Università di Brescia. La ricerca, apparsa sulle pagine di Pnas, permetterà in futuro di sviluppare farmaci in grado di ...

Scoperta la proteina che innesca crescita dei tumori : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...