Sci di fondo | Coppa del Mondo 2018 Oslo 50 e 30 km | tornano in scena i “faticatori” per

Sci di fondo - Coppa del Mondo Oslo 2018 : programma - orari e tv : Sabato 10 marzo ore 14.30 50 km tl maschile Domenica 11 ore 11.45 30 km tl femminile in diretta tv su RaiSport+HD in streaming su Eurosport Player

Sci di fondo - Coppa del Mondo Oslo 2018 : programma - orari e tv : La sprint odierna è già alle spalle: la Coppa del Mondo di sci di fondo pensa già al fine settimana, quando si sposterà ad Oslo per due giorni di gare sfiancanti. Sabato alle ore 14.30 spazio alla 50 km tl maschile, mentre domenica tocca alle donne, che si cimenteranno nella 30 km tl a partire dalle ore 11.45. Le gare saranno visibili su Eurosport Player in streaming, mentre al momento nei palinsesti Rai è prevista la diretta tv su RaiSport+HD ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo 2018 : le graduatorie generali e di specialità. Johannes Klaebo vince la classifica sprint : Il norvegese Johannes Klaebo conquista la Coppa del Mondo di sprint di sci di fondo e mette una serissima ipoteca su quella generale: questo il responso dell’aritmetica al termine della gara odierna di Drammen, in Norvegia. La matematica però non concede la possibilità di festeggiare la Coppa di specialità alla norvegese Maiken Caspersen Falla, che ha bisogno di 3 punti nell’ultima sprint per poter gioire. Mette le mani sulla ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo Drammen 2018 : nella sprint tc fuori in semifinale Federico Pellegrino. Doppietta per la Norvegia sulle nevi di casa : Le due sprint a tecnica classica valide per la Coppa del Mondo di sci di fondo disputate a Drammen, in Norvegia, in un atipico appuntamento infrasettimanale, non hanno sorriso ai colori azzurri. Nessun atleta italiano è entrato in finale. Tra le donne si è imposta la padrona di casa Maiken Caspersen Falla, mentre tra gli uomini ha vinto il connazionale Johannes Klaebo, che si è aggiudicato anche la Coppa del Mondo sprint. nella gara maschile ...

LIVE Sci di fondo - Sprint Drammen 2018 in DIRETTA : Federico Pellegrino in semifinale!!! Maicol Rastelli e Greta Laurent out nei quarti : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale integrale della fase finale della Sprint a tecnica classica di Drammen, in Norvegia, valida per la Coppa del Mondo di sci di fondo 2018: Federico Pellegrino, nella tecnica a lui meno congeniale, proverà ad insidiare sulle nevi di casa il suo grande rivale, Johannes Klaebo. Gli altri azzurri in gara sono Maicol Rastelli, che molto bene aveva fatto in qualifica alle Olimpiadi Invernali nella stessa ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo 2018 Drammen. Sprint a tecnica classica - qualificazione : tris azzurro nei quarti con Pellegrino - Rastelli e Laurent! : Tripletta azzurra nei quarti di finale della Sprint a tecnica classica di Drammen in Norvegia. Tra gli uomini Pellegrino e Rastelli, rispettivamente 11mo e 14mo, hanno superato lo scoglio delle qualificazioni, mentre De Fabiani, 45mo, è uscito, mentre tra le donne Laurent, per un soffio, è riuscita ad entrare nelle prime trenta, a differenza di Vuerich e Scardoni. Dalle 15.30 si disputa la fase decisiva con quarti, semifinali e finali (da ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo 2018 Drammen. Sprint a tecnica classica : Pellegrino vuole la rivincita a “casa Klaebo” : Federico Pellegrino vuole la rivincita della Sprint a tecnica classica che ha assegnato le medaglie olimpiche tre settimane fa ma il campione a Cinque Cerchi Johannes Hoesfjot Klaebo gioca in casa domani. La Sprint a tecnica classica di Drammen è una classica di fine stagione, da sempre feudo dei norvegesi che spesso piazzano tanti atleti in finale e cannibalizzano i gradini del podio. Stavolta ci prova l’azzurro Pellegrino a invertire la ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo Drammen 2018 : programma - orari e tv : Dopo la tappa finlandese tocca alla Norvegia ospitare la Coppa del Modo di sci di fondo: a Drammen, mercoledì 7 marzo, è in programma una sprint in tecnica classica, la stessa gara che ha visto conquistare l’argento a PyeongChang al nostro Federico Pellegrino dietro al norvegese Johannes Klaebo. Mercoledì alle ore 13.00 sono in programma le qualifiche femminili e maschili, sul tracciato lungo 1.3 km, mentre poi, a partire dalle 15.30 ci ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo Lahti 2018 : nella 15 km tc si impone il kazako Alexey Poltoranin. Undicesimo Francesco De Fabiani : Si chiude la tappa di Lahti, in Finlandia, per la Coppa del Mondo di sci di fondo: nella 15 km tc maschile con partenze ad intervalli si impone il kazako Alexey Poltoranin, che completa il tracciato in 33’11″9, e precede il russo Alexander Bolshunov di 9″1 ed il finlandese Iivo Niskanen di 20″9. Francesco De Fabiani, Undicesimo a 1’14″5 è il migliore degli italiani, di poco davanti a Giandomenico Salvadori, ...