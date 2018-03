Sci alpino | slalom speciale femminile Ofterschwang 2018 | la startlist e i pettorali di

Sci alpino - discesa libera maschile Kvitfjell 2018 : la startlist e i pettorali di partenza. Programma - orari e tv : Saranno 65 gli atleti in gara domani, sabato 10 marzo, a partire dalle ore 11.00, nella discesa libera maschile di Kvitfjell, in Norvegia: l’Italia sarà uno dei Paesi più rappresentati tra i sedici in gara, con ben sette atleti al cancelletto di partenza. Andiamo a scoprire chi saranno gli azzurri in gara e con quale numero di pettorale si lanceranno. La startlist e i pettorali di partenza della discesa libera maschile di Kvitfjell ...

Classifica Coppa del Mondo Sci alpino femminile 2018 : la graduatoria dopo Ofterschwang . Mikaela Shiffrin vince la generale per il secondo anno : Mikaela Shiffrin conquista la sua seconda Coppa del Mondo generale dopo il terzo posto nel gigante di Ofterschwang. L’americana precede in Classifica la svizzera Wendy Holdener e la tedesca Viktoria Rebensburg. Proprio quest’ultima ha ipotecato il successo nella Classifica di gigante, avendo 92 punti di vantaggio ad una gara dal termine su Tessa Worley La Classifica generale della Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2018 1 ...

Sci alpino - Gigante femminile Ofterschwang 2018 : la prima di Ragnhild Mowinckel. Shiffrin vince la Coppa del Mondo. Quinta Bassino e Brignone caduta : La prima volta di Ragnhild Mowinckel nel giorno della conquista di Mikaela Shiffrin della Coppa Mondo. Il Gigante di Ofterschwang ha regalato alla norvegese il primo successo in carriera ed una vittoria storica anche per il proprio Paese, che non vinceva in questa specialità addirittura dal 2002 con Andrine Flemmen a Soelden. Una grandissima prestazione quella di Mowinckel, che ha saputo gestire al meglio le difficoltà del tracciato sia nella ...

LIVE Sci alpino - Gigante femminile Ofterschwang 2018 in DIRETTA : vince Mowinckel davanti a Rebensburg. Shiffrin conquista la Coppa del Mondo : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE dello slalom Gigante femminile di Ofterschwang (Germania), valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA Chiudiamo qui la nostra DIRETTA e grazie per averci seguito. Tre italiane nelle dieci. Quinta Marta Bassino, ottava Manuela Moelgg e decima Irene Curtoni. Uscite Federica Brignone e Sofia ...

LIVE Sci alpino - Gigante femminile Ofterschwang 2018 in DIRETTA : Bassino e Brignone a caccia del podio nella seconda manche : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE dello slalom Gigante femminile di Ofterschwang (Germania), valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. Sulle nevi tedesche andrà in scena lo slalom Gigante femminile dove sono ben tre le atlete che possono ancora lottare per la conquista della Sfera di Cristallo. Viktoria Rebensburg è in questo momento in testa alla classifica (502) davanti alla francese Tessa Worley (470) e a Mikaela Shiffrin (421). ...

Sci alpino - discesa Kvitfjell 2018 : Kjetil Jansrud precede Innerhofer e Paris nella seconda prova : Kjetil Jansrud è stato il migliore nella seconda prova cronometrata della discesa di Kvitfjell. Il norvegese, che ha vinto per ben sei volte su questa pista, ha fermato il cronometro sul tempo di 1’49″70, precedendo i due azzurri Christof Innerhofer e Dominik Paris, rispettivamente di 19 e 44 centesimi. Kvitfjell si conferma, dunque, molto amata dai colori azzurri, visto che nelle ultime due stagioni proprio Paris e Peter Fill hanno ...

Sci alpino - Gigante femminile Ofterschwang 2018 : Ragnhild Mowinckel domina la prima manche - terza Marta Bassino. Anche Federica Brignone in lizza per il podio : Ragnhild Mowinckel è al comando dopo la prima mAnche del Gigante di Ofterschwang. Un’ottima prestazione della norvegese, che ha sfruttato al meglio il pettorale numero uno e che ha saputo gestire al meglio un tracciato complicato per molte atlete. Un Gigante lungo, con continue curve e che non concede mai un attimo di respiro, con Mowinckel che ha chiuso con il tempo di 1’17″83. Secondo posizione per la leader della classifica ...

LIVE Sci alpino - Gigante femminile Ofterschwang 2018 in DIRETTA : Mowinckel sorprende tutti! Ottima Bassino : terza! Brignone - quinta - insegue assieme alle altre big : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE dello slalom Gigante femminile di Ofterschwang (Germania), valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. Sulle nevi tedesche andrà in scena lo slalom Gigante femminile dove sono ben tre le atlete che possono ancora lottare per la conquista della Sfera di Cristallo. Viktoria Rebensburg è in questo momento in testa alla classifica (502) davanti alla francese Tessa Worley (470) e a Mikaela Shiffrin (421). ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2018 : Kjetil Jansrud padrone di casa a Kvitfjell. Azzurri per il riscatto su una pista che piace : Velocità protagonista a Kvitfjell, nell’ultimo appuntamento della Coppa del Mondo maschile di sci alpino prima delle finali di Are. Sulle nevi norvegesi sono in programma una discesa libera (sabato) ed un superG (domenica), con le coppe di specialità ancora tutte da assegnare. Il duello più atteso in discesa è quello tra Beat Feuz ed Aksel Lund Svindal. Lo svizzero è attualmente in testa alla classifica con 542 punti, quaranta in più del ...

