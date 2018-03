Scaletta dei The Script in Italia | al via il 9 marzo da Milano per la prima tappa del

L’appello dei fan per il nuovo tour di Vasco Rossi negli stadi : “Un pezzo di Massimo Riva in Scaletta” : Mentre fervono i preparativi del nuovo tour di Vasco Rossi negli stadi, da una parte del pubblico arRiva un appello per il rocker. Il gruppo dei "Vaschisti" ha lanciato una sfida al cantautore di Zocca, chiedendogli di inserire nella scaletta del pRossimo tour un pezzo di Massimo Riva. Il fatto che Vasco Rossi abbia promesso per il nuovo VascoNonStop Live negli stadi la messa in scena di "una scaletta molto rock, forse la più rock degli ...

Video del concerto dei Negramaro a RTL 102.5 - un assaggio della Scaletta dell’Amore che Torni Tour negli stadi : Con uno speciale appuntamento radiofonico tutto dedicato alla loro musica che si è trasformato in un vero e proprio live, lunedì 5 marzo è andato in onda il concerto dei Negramaro a RTL 102.5. Ospiti nello show della sera Suite 102.5, con Gigio D'Ambrosio, Laura Ghislandi e Andrea Conti, Giuliano Sangiorgi e Andrea Mariano dei Negramaro hanno tenuto uno showcase acustico ricco di canzoni proposte dal vivo in studio, raccontando tra un brano e ...

Scaletta della finale del Festival di Sanremo 2018 con Laura Pausini : l’ordine di uscita dei Campioni e gli ospiti del 10 febbraio : La Scaletta della finale del Festival di Sanremo 2018 è stata annunciata nel corso della conferenza stampa di oggi, venerdì 10 febbraio. Dopo il vincitore della categoria delle Nuove Proposte, è oggi il momento di scoprire il nome del vincitore della categoria dei Campioni, il podio e la classifica generale che - a sorpresa - verrà comunicata dalla posizione numero 20 alla posizione numero 1. Sebbene nelle scorse serate sia stata nascosta, ...

Sanremo 2018 - Scaletta quinta serata del 10 febbraio : vincitore dei Big - ospiti : Festival di Sanremo 2018, ecco la scaletta della quinta e ultima serata di sabato 10 febbraio su Rai1: cantanti in gara, meccanismo e ospiti al teatro Ariston. Direttore artistico Claudio Baglioni, conducono Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino. Sanremo 2018, cantanti Big che si esibiscono nella quinta serata di sabato 10 febbraio, ordine di uscita non […] L'articolo Sanremo 2018, scaletta quinta serata del 10 febbraio: vincitore dei ...

Sanremo 2018 - la Scaletta della terza serata : i duetti dei cantanti in ordine di uscita - gli ospiti e Matteo Salvini in platea con la Isoardi (violerà la par condicio?) : “I dati di ascolto ci sorprendono ogni giorno di più“, dicono dalla Rai. La terza puntata di mercoledì del Festival di Sanremo 2018 ha totalizzato una media di 10 milioni e 825 mila spettatori con il 51,6% di share. “E’ la terza serata più vista del millennio, dal 1999 non si era vista una terza serata con uno share così alto. Un altro grande successo, che testimonia come le premesse siano state mantenute. Parlavamo di un ...

Sanremo 2018 - Scaletta quarta serata del 9 febbraio : duetti dei cantanti Big - vincitore dei Giovani - ospiti : Festival di Sanremo 2018, ecco la scaletta della quarta serata di venerdì 9 febbraio su Rai1: cantanti in gara, meccanismo e ospiti al teatro Ariston. Direttore artistico Claudio Baglioni, conducono Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino. Sanremo 2018, duetti: cantanti Big e ospiti che si esibiscono nella quarta serata di giovedì 8 febbraio, ordine di uscita […] L'articolo Sanremo 2018, scaletta quarta serata del 9 febbraio: duetti dei ...

E' la notte di Fiorello : ecco la Scaletta dei big in gara stasera Tutti i nomi Diretta streaming : ecco i big che si esibiranno questa sera al festival di Sanremo. Annalisa , brano in gara: 'Il mondo prima di te', Ron , brano in gara: 'Almeno pensami', The Kolors , brano in gara 'Frida , Mai, Mai, ...

Scaletta prima serata di Sanremo 2018 - martedì 6 febbraio : l’ordine di esibizione dei 20 Big : Sarà Annalisa Scarrone ad aprire la Scaletta della prima serata di Sanremo 2018, al via martedì 6 febbraio dalle 20.30 su Rai1, mentre a chiuderla saranno Le Vibrazioni. Nella seconda conferenza stampa della settimana, quella che precede il debutto della 68a edizione della kermesse, è stato svelato l'ordine di apparizione sul palco dei 20 Big in gara. La prima serata prevede l'esecuzione di tutti i 20 brani in concorso nella sezione ...