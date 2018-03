ilfattoquotidiano

: Savona, così si uccide un’eccellenza. Tra gli operai dei cantieri Mondomarine - TutteLeNotizie : Savona, così si uccide un’eccellenza. Tra gli operai dei cantieri Mondomarine - madonnetta_sv : RT @DavideC978: Queste mattine la #Madonnetta è così... #Liguria #Savona #Albissola - AcquachiaraNa : Riunione pre-partita...coach #Iacovelli parla ai suoi ragazzi in vista della sfida con #Savona con un occhio già al… -

(Di venerdì 9 marzo 2018) “C’erano tutti gli ingredienti del jet set: belle donne, auto di grossa cilindrata, vestiti e gioielli di lusso, e l’ingrediente fondamentale per un cantiere di maxi nautica che va per la maggiore: tanti armatori provenienti da tante parti del mondo”.il periodico Ship-2 shore descriveva la festa che il 18 settembre 2015 aveva celebrato, a, i cento anni del cantiere Campanella-. A celebrare i successi della ditta, tra champagne e fuochi d’artificio, c’erano Alessandro Falciai, presidente di, Roberto Zambrini, socio di minoranza e una flotta di ballerine guidata da Elenoire Casalegno “straripante nella sua intatta avvenenza all’alba dei 40 anni”. Oggi quell’evento da 600.000 euro (dicono gli) ricorda l’ultima festa sul ponte del Titanic. La crisi del cantiere, infatti, è emersa come un iceberg meno di 2 anni dopo, nel giugno 2017, ed è ...