Milano-Sanremo 2018 : Marcel Kittel punta all’esordio nella Classicissima. Quali sono le sue ambizioni? : Dopo la vittoria di ieri nella seconda frazione della Tirreno-Adriatico, il tedesco Marcel Kittel sta pensando di prendere parte alla prossima edizione della Milano-Sanremo, sulla carta la Classica Monumento più adatta alle sue caratteristiche. Fino ad oggi, il corridore della Katusha-Alpecin ha sempre rimandato l’appuntamento con la Sanremo, ma starebbe pensando di provare a correrla, quantomeno per valutare le proprie possibilità in ...

Sanremo 2018 : Ermal Meta contro le battute di Alessandro Cattelan e Noemi : A diverse settimane dalla messa in onda dell'ultima puntata di 'Sanremo 2018', il cantante di 'Non mi avete fatto niente', Ermal Meta, si è scagliato online contro Alessandro Cattelan e Noemi, a seguito di un dialogo avvenuto tra questi ultimi due, nel corso di una delle ultime puntate di 'E poi c'è Cattelan'. Ermal e le accuse di 'plagio' a Sanremo: la ferita del cantante è ancora aperta Nel mese di febbraio 2018, è andata in onda la ...

“Sanremo Young” – Terza punatata di venerdì 9 marzo 2018 - con Antonella Clerici. : Cambiamogli il nome ma il contenuto è sempre quello: la musica e i protagonisti i ragazzi. Antonella Clerici è tornata in prima serata su Raiuno con l’ennesimo talent canoro, Sanremo Young, in onda per l’appunto dal palco dell’Ariston di Sanremo. Stasera dopo una settimana di pausa per aver lasciato spazio ai dibattiti politici pre-elezioni, va […] L'articolo “Sanremo Young” – Terza punatata di venerdì 9 marzo 2018, con ...

Ermal Meta a Domenica In/ Dopo la vittoria a Sanremo con Moro aspettando l'Eurovision Song Contest 2018 : Ermal Meta, ospite a Domenica In, Dopo la vittoria a Sanremo con Fabrizio Moro in attesa di partecipare all'Eurovision Song Contest 2018. Quale sarà la sorpresa speciale di Cristina Parodi?(Pubblicato il Sun, 04 Mar 2018 04:37:00 GMT)

Il ritorno dei The Kolors ad Amici di Maria De Filippi con Frida dopo Sanremo 2018 (video) : I The Kolors ad Amici di Maria De Filippi tornano a casa con Frida (Mai, Mai, Mai), dopo la partecipazione a Sanremo 2018 che ha segnato il debutto in italiano del gruppo vincitore del talent nel 2015. I ragazzi hanno ripercorso tutti i momenti più emozionanti della loro partecipazione ad Amici di Maria De Filippi, a cominciare da una piccola bravata che la conduttrice ha voluto raccontare. Per paura di essere fuori con l'età, Stash aveva ...

Sanremo Young 2018/ Oggi - 2 marzo non va in onda : ecco perché : Sanremo Young non va in onda per via dello speciale Porta a Porta in prima serata in vista delle elezioni politiche del 4 marzo, ecco la data degli altri appuntamenti.(Pubblicato il Fri, 02 Mar 2018 08:00:00 GMT)

Al via il tour di Diodato in Italia e in Europa dopo Sanremo 2018 : tutte le date e i biglietti in prevendita su Ticketone : Annunciate le date del tour di Diodato, dopo la partecipazione al Festival di Sanremo 2018 con il brano Adesso insieme a Roy Paci. Diodato e Roy Paci si sono presentati insieme alla kermesse ligure, per un'accoppiata vincente che ha conquistato la critica e il cuore degli ascoltatori. La canzone Adesso è risultata all'ottavo posto ella classifica finale del Festival di Sanremo. Rivelazione cantautorale dell'ultimo Festival di Sanremo, ...

The Kolors a Domenica In dopo il Sanremo 2018 ispirato agli Imagine Dragons : video intervista del 25 febbraio e Frida live : I The Kolors a Domenica In, nella puntata in onda su Rai1 Domenica 25 febbraio, presentano il brano Frida, con il quale si sono presentati nell'edizione numero 68 della kermesse canora. I The Kolors hanno chiuso la loro prima partecipazione al Festival di Sanremo entrando nella top 10 della classifica finale, conquistando la posizione numero 9. Per il gruppo è stata una doppia prova: oltre al debutto sul palco del Teatro Ariston di Sanremo, ...

Sanremo Young 2018 : i 'Sanremini' di Antonella Clerici : Venerdì 23 è andata in onda su Rai Uno la seconda puntata di Sanremo Young, il teen talent condotto da Antonella Clerici dal Teatro Ariston di Sanremo. Lo scopo del programma è quello di mettere alla prova le doti canore dei giovani concorrenti, la cui età è compresa tra i 14 e i 17 anni. A decretare il destino dei ragazzi all’interno del programma sono i voti dell’Academy, la giuria di Sanremo Young, composta da Mara Maionchi, Rocco Hunt, Iva ...

Ascolti TV | Venerdì 23 febbraio 2018. Sanremo Young 18.5% - Immaturi 12.9% : Mara Maionchi e Simona Ventura Su Rai1 la seconda puntata di Sanremo Young ha conquistato 4.072.000 spettatori pari al 18.5% di share. Su Canale 5 la sesta puntata della fiction Immaturi – La Serie ha raccolto davanti al video 3.026.000 spettatori pari al 12.9% di share. Su Rai2 Kronos – Il Tempo delle Idee ha interessato 739.000 spettatori pari al 3.3% di share. Su Italia 1 Survivor ha intrattenuto 1.640.000 spettatori (6.7%). Su Rai3 Alaska ...

Ascolti tv ieri - Sanremo Young vs Immaturi la serie | Auditel 23 febbraio 2018 : Come si saranno evoluti gli Ascolti di ieri sera, 23 febbraio 2018? La squadra di ‘Sanremo Young’ si sarà rivelata vincente per lo share di Rai 1.. ..o le vicissitudini dei protagonisti di ‘Immaturi’ avrà catalizzato l’attenzione di più spettatori? A voi l’ardua sentenza: leggete questo articolo per scoprirlo. Ascolti tv ieri, 23 febbraio RAI 1. Erano rimasti in 10.. ..ma il numero, come ben sapete, era ...

Sanremo Young 2018/ Seconda puntata - eliminati e classifica : Raffaele Renda domina al top! : La Seconda serata di Sanremo Young 2018 si è conclusa con l'eliminazione di Matteo Markus Bok ed Eleonora Piri, mentre Raffaele Renda ha conquistato il primo posto della classifica. (Pubblicato il Sat, 24 Feb 2018 06:15:00 GMT)