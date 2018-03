Samsung Galaxy S9 e S9 Plus La batteria dura meno di S8 e iPhone X

Niente lettore di impronte nel display per Samsung Galaxy Note 9 - troppi problemi : Sembra che anche Samsung Galaxy Note 9 non sia destinato a utilizzare un lettore di impronte sotto al display, a causa di problemi tecnologici attualmente insuperabili. L'articolo Niente lettore di impronte nel display per Samsung Galaxy Note 9, troppi problemi è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Samsung Galaxy S9 - la recensione : Presentati pochi giorni fa al Mobile World Congress di Barcellona, Samsung Galaxy S9 e S9 Plus stanno finalmente per arrivare sul mercato (i preordini sono aperti, le spedizioni iniziano il 16 marzo). I due dispositivi partono dal successo di pubblico e critica raccolto da Galaxy S8, S8 Plus e Note 8 e migliorano alcuni aspetti chiave dei gadget che hanno fatto la fortuna di Samsung nel 2017. Ci abbiamo passato un po’ di tempo insieme per ...

Disfatta batteria Samsung Galaxy S9 : minor durata di Galaxy S8 - iPhone X e tanti altri top di gamma 2018 : La scelta d'acquisto del futuro Samsung Galaxy S9 passa pure per specifiche valutazioni sulla sua resa e di certo la durata della batteria è una di queste. L'ammiraglia ha più o meno autonomia del predecessore Samsung Galaxy S8, mentre del rivale numero uno iPhone X? E quale infine il raffronto con altri top di gamma 2018? Grazie ad uno studio condotto da PhoneArena possiamo già tirare le somme di tutti i raffronti su menzionati e anticipiamo ...

Samsung Galaxy A8 (2018) riceve le patch di marzo - Honor 8 invece quelle di febbraio : Mente Honor 8 riceve un aggiornamento con le patch di sicurezza del mese di febbraio, Samsung Galaxy A8 (2018) è il primo dispositivo del produttore sud coreano a ricevere le patch del mese di marzo. L'articolo Samsung Galaxy A8 (2018) riceve le patch di marzo, Honor 8 invece quelle di febbraio è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Samsung Galaxy S9 E GALAXY S9+/ Novità sul lettore di impronte digitali che rende le funzioni più immediate : SAMSUNG GALAXY S9 e GALAXY S9+ arriveranno sul mercato dal 16 febbraio. Ma da dieci giorni sono già aperte le prevedenite dei due nuovi top di gamma.(Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 18:22:00 GMT)

Microsoft inizia i preordini del Samsung Galaxy S9 nel suo store : Il Samsung Galaxy S9 è il TOP di gamma non solo dell’azienda coreana ma di tutto il mondo Android e adesso si prepara ad essere venduto anche da Microsoft. La notizie giunge dai colleghi di Windows Latest, i quali hanno potuto appurare che il Galaxy S9 di Samsung è adesso preordinabile dal Microsoft store online e, in futuro, dovrebbe arrivare anche nei negozi fisici. Lo smartphone è targato “Microsoft Edition” e ciò significa ...

Recensione Samsung Galaxy S9 : sarebbe potuto essere perfetto - peccato per il solito difetto : Ecco la Recensione di Samsung Galaxy S9, il nuovo top di gamma della casa sudcoreana. Naturale evoluzione di S8, porta l'asticella ancora più in là con una piccola rivoluzione per la fotografia su smartphone e un unico grande difetto. L'articolo Recensione Samsung Galaxy S9: sarebbe potuto essere perfetto, peccato per il solito difetto è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

L’evoluzione di Samsung nella fotografia : dai primi camera-phone ai Galaxy S9 : Samsung pubblica un'interessante infografica dedicata al'evoluzione nel comparto fotografico dei suoi dispositivi mobili: si parte dal primo telefono dotato di fotocamera, l'SCH-V200 del 2000, si passa per l'avvento del primo smartphone, Galaxy S del 2010, e si arriva alla fotocamera re-immaginata di Galaxy S9 e S9 Plus. L'articolo L’evoluzione di Samsung nella fotografia: dai primi camera-phone ai Galaxy S9 è stato pubblicato per la ...

Android 8.0 Oreo per Samsung Galaxy Note 8 : la data di rilascio arriva dalla Turchia : Il roll out dell'aggiornamento ad Android 8.0 Oreo per Samsung Galaxy Note 8 potrebbe iniziare entro la fine del mese di marzo. La conferma arriva da Samsung Turchia , che rilascia ulteriori informazioni sull'aggiornamento per altri smartphone. L'articolo Android 8.0 Oreo per Samsung Galaxy Note 8: la data di rilascio arriva dalla Turchia è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Primissima data ufficiale per Samsung Galaxy S7 Edge e aggiornamento Oreo dalla Turchia : Arrivano proprio in queste ore notizie estremamente interessanti per tutti gli utenti che in questi due anni hanno deciso di acquistare un Samsung Galaxy S7 Edge, ma per forza di cose anche per chi ha puntato sul modello flat. Da tempo si parla infatti della compatibilità con l'aggiornamento Android Oreo, ma soprattutto dei tempi necessari al produttore coreano per assicurare questo importante step dal punto di vista software. Ebbene, da oggi 8 ...

Una settimana con Oreo su Samsung Galaxy S8 e S8 Plus : problemi batteria e fotocamera inequivocabili : Ad una settimana completa dal primo rilascio dell'aggiornamento Samsung Galaxy S8 e S8 Plus (giunto lo scorso 28 febbraio in Italia in prima battuta per i dispositivi no brand), ecco che possiamo tirare le somme sui riscontri post rilascio di Android 8.0. Qual è la situazione per la batteria e dunque l'autonomia del device e quali problemi più gravi sembrano venir fuori con il major update. Dopo un preventivo esame sulla questione batteria, ...

Cala già il prezzo Samsung Galaxy S9 e S9 Plus : risparmio sui no brand Italia : Non sono ancora stati ufficialmente messi in vendita i Samsung Galaxy S9 e S9 Plus (il day-one resta fissato per il 16 marzo) che già il prezzo per i modelli no brand Italia ha iniziato a subire dei ritocchi al ribasso, anche se attraverso alcuni canali e-commerce, che alcuni utenti continuano a non preferire per i propri acquisti. Non vi aspettate tagli incredibili, non potrebbe proprio essere possibile trattandosi di device che, a conti ...