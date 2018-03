Salvini | senza governo no a pastrocchi

Elezioni - Salvini : “Un governo senza il centrodestra? Sarebbe molto strano. A noi parte del voto di sinistra” : “Un governo senza il centrodestra, la coalizione più votata dagli italiani, Sarebbe sicuramente molto strano. Noi siamo pronti, abbiamo ottenuto voti al Nord ma tantissimi anche al Centro e al Sud: portare 170 parlamentari leghisti a Roma è un risultato che ci riempie di orgoglio. Renzi? Vittima della sua stessa arroganza, ma non voglio disturbarlo visto che so essere andato a sciare. L’Euro? Resta una moneta sbagliata che andrà ad ...

Noia - tensione e insulti : fine di una campagna. Da Silvio show a Di Maio al Colle. Poi Salvini col Vangelo e Pd senza fiato : La fine è arrivata quasi per inerzia, con slogan ripetuti quasi stancamente e a memoria. L’ultimo colpo di teatro – capirai – è stato quello di Matteo Salvini, in piazza a brandire con Costituzione e Vangelo. L’unica trovata è stata la presentazione del governo dei sogni del M5s. Funzionerà? Chissà. Intanto il primo effetto è stato lo smarrimento dei leader del centrodestra al quasi completo che in un fuorionda confessano ...

Laura Boldrini - Elezioni 2018/ Video - bikesharing Milano e attacco a Salvini : “carriera finita senza migranti” : Laura Boldrini, ultimi giorni di campagna Elezioni 2018: bikesharing a Milano e attacchi a Renzi, Salvini e Gasparri. La biciclettata della leader LeU(Pubblicato il Mon, 26 Feb 2018 18:35:00 GMT)

ELEZIONI 2018/ Larghe intese senza numeri - patto Renzi-Berlusconi per togliere voti a Salvini : I sondaggi clandestini dicono che la grande coalizione Renzi-Berlusconi non ha i numeri. Questo spiega bene perché quello che vediamo nelle piazze sia costruito ad arte. MARA MALDO(Pubblicato il Mon, 26 Feb 2018 06:00:00 GMT)ELEZIONI 2018/ Lao Xi: la rissa sul voto spiana la strada al padrone stranieroELEZIONI 2018/ Salvini "giura" da premier, Maroni prepara il golpe leghista, di A. Fanna

Meloni - assenza Cav-Salvini? Perplessa.. : ANSA, - ROMA, 18 FEB - "Non so perché Salvini e Berlusconi abbiano scelto di non partecipare alla nostra manifestazione, mi lascia perplessa questa assenza". Così la leader di Fratelli d'Italia, ...

Meloni alla firma del patto anti-inciucio senza Berlusconi e Salvini : "Silvio ha un piano B" : In piazza a Roma, Giorgia Meloni fa firmare il patto anti-inciucio ai candidati di Fratelli d'Italia. Silvio Berlusconi e Matteo Salvini non ci saranno, una scelta che "non lascia tranquilla" la leader della formazione di destra. Che in un'intervista alla Stampa afferma:"Berlusconi sostiene che tra alleati ci si deve fidare, ma in questa legislatura abbiamo visto gravi fenomeni di trasformismo, decine e decine di cambi di casacca, governi ...

Boldrin ancora contro Salvini : cultura maschilista senza limiti : Roma, 17 feb. , askanews, 'Sono contenta che Liberi e Uguali a Brescia abbia deciso di dedicare questa iniziativa ai temi che riguardano la condizione delle donne in Italia.La cultura maschilista di ...

Salvini : “Senza maggioranza si va al voto - no fiducia a Gentiloni” : Salvini: “Senza maggioranza si va al voto, no fiducia a Gentiloni” “Mi preparo a governare senza chiedere aiuto a Renzi e Di Maio” Continua a leggere L'articolo Salvini: “Senza maggioranza si va al voto, no fiducia a Gentiloni” sembra essere il primo su NewsGo.

Berlusconi e Salvini : senza vincitori si va al voto - no a governi di scopo : Il leader della Lega: chiuderemo i centri di accoglienza per i migranti. Il Cav: il fascismo è morto, sugli immigrati è colpa della sinistra

Salvini : 'Senza maggioranza si va al voto - no alla fiducia a Gentiloni' : "Io conto che gli italiani consegnino a me e al centrodestra la possibilità di cambiare l'Italia . Mi preparo a governare senza chiedere aiuto a Renzi e Di Maio" . Lo ha detto Matteo Salvini ospite di ...

Foibe - da Salvini a Gasparri il ricordo della vittime. Senza tralasciare la campagna elettorale : “Negazionismo della sinistra” : Per Matteo Salvini qualcuno “a sinistra ha la coscienza sporca”, quella stessa parte politica i cui “omini”, secondo Gianni Alemanno, sono “troppo concentrati a fare gli antifascisti”. Idem Giorgia Meloni, per la quale “i vigliacchi nemici dell’Italia” vorrebbero “negare e nascondere questa tragedia”. Al “negazionismo” pensa anche Maurizio Gasparri approfittandone ...

Berlusconi-Salvini - altre scintille. 'Senza maggioranze resta Gentiloni' : Il laeder di Forza Italia respinge la proposta di un ritorno alla leva militare suggerita dal segretario del Carroccio, al quale lancia una stoccata anche sulla chiusura delle moschee - Nuova ...

Elezioni - Salvini : no ai minestroni - senza maggioranza si rivota : Genova, 9 feb. , askanews, 'Se non c'è una maggioranza si ritorna al voto, sono contro ogni tipo di inciucio e minestrone. Chi vota Lega sceglie la chiarezza, noi non andremo mai a sostenere governi ...

Matteo Renzi - Silvio Berlusconi e Matteo Salvini sono d'accordo : senza i numeri si ritorna al voto : Matteo Renzi, Silvio Berlusconi e Matteo Salvini almeno su una cosa la pensano allo stesso modo: senza i numeri necessari per governare si deve ritornare al voto. "La penso esattamente come Berlusconi, se non ci sono i numeri si torni a votare. Il Pd con gli estremisti non governerà mai", ha detto Renzi, intervenendo ad Agorà su Rai3.Renzi ha replicato al Cavaliere, che in un'intervista a La Nuova Sardegna ha ribadito la sua linea ...