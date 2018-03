Salvini apre al Pd ma i dem dicono no

Salvini apre al Pd : «Spero disponibili a via di uscita per il Paese. Manovra con meno tasse». Ma i dem dicono no : «Non ho fretta, non ho smanie, non ho ambizioni personali se non di mantenere gli impegni con gli elettori. Vado al governo soltanto se posso mantenere gli impegni presi, non mi interessa...

Salvini apre al M5s sulle presidenze delle camere e al Pd per il governo : “Esecutivo politico o si rivota” : «Perché dovrei esser contrario alla presidenza di una Camera a un grillino?”. Alt. Fermi tutti. Forse questa bloccatissima situazione politica comincia a muoversi. Perché chi parla e apre a una poltronissima per un pentastellato è nientemeno che Matteo Salvini, leader della Lega e candidato premier del centrodestra. L’occasione è la prima riunione ...

Governo - Salvini apre al Pd "Spero disponibili a via d'uscita" "Manovra opposta alle richieste Ue" : Svolta Lega. Il segretario Matteo Salvini, almeno ufficialmente, continua a rifiutare accordi partitici, dice che il Governo futuro si dovrà fare sulla base dei programmi. E punta sull'economia: "Stiamo lavorando, entro aprile qualunque sia il Governo c'è una manovra economica da preparare..." Segui su affaritaliani.it

Elezioni - Salvini apre a sinistra. Berlusconi : io regista : «Non mi scanso», dice Matteo Salvini, difendendo il suo diritto alla premiership. E lanciando una sorta di appello-offerta alla sinistra. Ma non è l'unico a non avere in mente...

Salvini guarda a sinistra - Borghi apre a M5s : “Con tutta coalizione - ok a governo” : Salvini guarda a sinistra, Borghi apre a M5s: “Con tutta coalizione, ok a governo” Il leader leghista: “C’è un Parlamento, c’è un candidato premier – il sottoscritto – e c’è un programma che porterà l’Italia fuori dalle sabbie mobili”. Berlusconi: “Centrodestra vincitore politico delle elezioni” Continua a leggere L'articolo Salvini guarda a sinistra, Borghi apre a M5s: ...

Risultati elezioni 2018 - Salvini : “Escludo alleanze strane - centrodestra al governo”. Ma Borghi apre a M5s : “Non si può ignorarli” : “Il centrodestra è la coalizione che può governare ed escludo alleanze strane”. In più, “inizia un nuovo percorso col Sud e gli italiani ci hanno dato un mandato preciso”. Matteo Salvini arriva al quartiere generale di via Bellerio a Milano all’indomani della notte elettorale. E, oltre a dichiararsi “orgogliosamente populista”, non accenna a nessuna apertura al Movimento 5 Stelle, forte del suo 31% come ...

La vera sorpresa di queste elezioni è Matteo Salvini La Lega sfonda da Nord a Sud. Addio "giuda" Maroni Carroccio ago della bilancia. Apre al M5S o resta con Silvio? : La vera sorpresa delle elezioni politiche 2018 è Matteo Salvini e la sua nuova Lega nazionale. Che il Partito Democratico di Matteo Renzi andasse incontro ad una debacle storica era nell'aria, così come il successo del Movimento 5 Stelle di Luigi Di Maio Segui su affaritaliani.it

Il centro-destra recupera partite IVA e sud - Salvini apre a Draghi e Renzi ancora più giù : A tale proposito, stamattina sono arrivate aperture significative da Salvini su uno degli scenari più stuzzicanti per le fantasie di chi per lavoro fa cronaca politica: affidare il ruolo di premier a ...

Abusi edilizi - Berlusconi apre al condono : «Serve alla pace sociale». No di Salvini Ogni anno 20.000 case illegali| I numeri : «C’è la possibilità di una sanatoria edilizia per i casi di quello che si chiama Abusivismo di necessità». «Si dovrà dichiarare l’inizio dell’attività e assumersi la responsabilità di rispettare le leggi. Solo dopo verranno i controlli»

Renzi apre la campagna elettorale e attacca LeU : 'fate vincere Salvini' : Aperta a Scandicci la campagna elettorale con bordate anche ai Cinquestelle. 'Racconta solo cieli azzurri'- la replica di Bersani

RIFORMA PENSIONI/ Salvini apre a Testo unico basato sul contributivo (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI, ultimissime. Salvini apre a Testo unico basato sul contributivo. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 18 gennaio(Pubblicato il Thu, 18 Jan 2018 17:56:00 GMT)