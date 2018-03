Salvatore Ferragamo in fondo al FTSE MIB

Risultati in calo per Salvatore Ferragamo : Teleborsa, - Poste straordinarie e effetto cambi affossano il bilancio di Salvatore Ferragamo . La maison ha chiuso il 2017 con un utile netto di 114 milioni di euro, in discesa del 42,4% rispetto all'...

Salvatore Ferragamo in pole position a Piazza Affari : Giornata no per i mercati europei e per Piazza Affari dove brilla Salvatore Ferragamo che fa un balzo del 3% a 23,27 euro. Ieri 27 febbraio, l'A.D. poletto ha annunciato che il prossimo 8 marzo ...

Salvatore Ferragamo - il prossimo 8 marzo A.D. Poletto concluderà il suo mandato : Teleborsa, - Eraldo Poletto , Amministratore delegato di Salvatore Ferragamo concluderà il suo mandato il prossimo 8 marzo, in occasione dell'approvazione del bilancio 2017 da parte del Consiglio di ...

Salvatore Ferragamo sconta in Borsa dati di vendita deboli : TeleBorsa, - Si muove in profondo rosso Salvatore Ferragamo , che risulta stamattina la peggiore del FTSE MIB con una perdita del 3%, Il titolo sconta dati sulle vendite deboli , pubblicati ieri dalla ...

Salvatore Ferragamo annuncia vendite deboli per l'impatto cambi e saldi : Teleborsa, - Salvatore Ferragamo ha annunciato i dati preliminari dell'esercizio 2017, che evidenziano ricavi per 1.393 milioni di euro, in diminuzione del 3,1% a cambi correnti e dell'1,4% a cambi ...

Salvatore Ferragamo in ribasso. JP Morgan taglia il target price : (Teleborsa) - Scivola a Piazza Affari il titolo Ferragamo , con una flessione dell'1,18% sui valori precedenti. Gli analisti della banca d'affari JP Morgan hanno tagliato il prezzo obiettivo da 21,5 ...