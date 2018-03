Salute | consulenze ed esami ginecologici | tante presenze all’open day del Cardarelli

meteoweb.eu

(Di venerdì 9 marzo 2018) In occasione della giornata della Festa della Donna l’ospedaledi Napoli ha aderito “(H)Open Day Ginecologia con focus su fibromi uterini”, offrendoe colloqui,strumentali, mettendo a disposizione info point e distribuendo materiale informativo. L’obiettivo di questa iniziativa, promossa da ONDA (Osservatorio Nazionale sulladella Donna) Bollini Rosa, è stata la promozione di una maggiore attenzione in ambito ginecologico, in particolare verso i fibromi uterini che rappresentano una delle patologie benigne più diffuse, interessando circa 3 milioni di donne nel nostro Paese. Durante l’“(H)Open Day Ginecologia” sono state effettuate: 44 visite ginecologiche, 44 ecografie transvaginali e 44 pap test. Inoltre, presso la U.O.S.C. di Ginecologia ed Ostetricia al secondo piano del DEA, sono state eseguite 2 isteroscopie per le pazienti che ne avevano ...