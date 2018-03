Rubano in abitazione di anziani | arrestate dalla polizia due rom del teramano

abruzzo24ore.tv

(Di venerdì 9 marzo 2018) Teramo - All’alba di oggi, personale della Squadra Mobile, sezione reati contro il patrimonio, in collaborazione con la Squadra Mobile di Teramo e la sottosezioneStradale di Pineto, ha arrestato due donne, di 48 e 43 anni e residenti in provincia di TERAMO, in esecuzione di due misure cautelari personali in regime di detenzione in carcere, emesse dal Giudice per le Indagini Preliminari dott. Mario Cervellino, su richiesta del Sostituto Procuratore dott. Stefano Gallo. Le due donne, appartenenti ad una famiglia abruzzese di origine ROM residente ad Alba Adriatica, nel pomeriggio del 28 febbraio u.s. hanno perpetrato un furto in casa di dueconiugi, rispettivamente di 90 ed 87 anni, residenti nel quartiere Torrione di questo capoluogo. In particolare, il 28 febbraio 2018 verso le ore 16, le due ladre sì sono introdotte, con uno stratagemma, all'interno ...