Ronaldo alla festa dell' Inter | Sono 110 anni di storia incredibile

Cristiano Ronaldo - le 'doti hot' del calciatore messe in dubbio dalla sua ex : 'si crede un dio a letto - ma...' : ... le affermazioni della donna rivelano particolari intimi della vita privata di Cr7 Cristiano Ronaldo e le sue conclamate doti da latin lover hanno fatto il giro del mondo. Proprio ora che il ...

La ‘vendetta’ di Nereida Gallardo : rivelazioni ‘piccanti’ su Cristiano Ronaldo : 1/12 Foto Instagram ...

Dall’Inter al futuro di Icardi e alla lotta scudetto : parla Ronaldo il ‘Fenomeno’ : Ronaldo non dimentica il calcio italiano. In Serie A ha giocato per 6 stagioni (5 con l’Inter e una con il Milan) e ora continua a guardare il nostro campionato con interesse e con una speranza neanche troppo velata: “Da interista spero che lo scudetto non lo vinca la Juventus, tifo Napoli – ha confessato ieri da Londra ai microfoni Sky Sport 24 durante un evento Nike – Ho il massimo rispetto per i bianconeri e per i suoi ...

Ronaldo : 'Icardi sta bene all'Inter - ma il Real Madrid... Scudetto? Non alla Juve' : Capisce tanto di calcio, ha giocato in Nazionale per tanti anni: buona scommessa, gli auguro tutta la fortuna del mondo'. Però quando Di Biagio giocava, l'Italia andava al Mondiale... 'Quella sera ...

Cristiano Ronaldo a Del Piero : 'Tu lo sai - alla Juve...' : Intervistato per Sky Sport da Alessandro Del Piero , Cristiano Ronaldo , campione del Real Madrid, ha detto la sua sui miglioramenti anche quando è invecchiato oltre i 30 anni: 'Tu lo sai Alessandro, alla Juve sei stato ...

Ronaldo alla Juventus?/ Calciomercato news - Marotta : una grande suggestione - sognare non costa nulla : Ronaldo alla Juventus? Calciomercato news, i bianconeri potrebbero davvero mettere le mani sul portoghese, vicino all'addio al Real Madrid? Del tema ha parlato l'AD Beppe Marotta(Pubblicato il Thu, 18 Jan 2018 09:13:00 GMT)

Marotta : 'Cristiano Ronaldo alla Juve? Impossibile - ma i sogni non costano' : TORINO - Beppe Marotta ha parlato di mercato ai microfoni di Sky Sport: 'Suarez più volte vicino alla Juve? Sì, è vero - ha detto l'ad della Juventus - Ambire a grandi giocatori, anche se ci sono poche speranze, fa parte dell'ambizione dei manager. Era giusto però ...

Via libera alla cessione : Ronaldo lascerà il Real : Via libera alla cessione: Ronaldo lascerà il Real Cristiano Ronaldo e il Real sono vicini alla separazione. Continua a leggere L'articolo Via libera alla cessione: Ronaldo lascerà il Real sembra essere il primo su NewsGo.

Clamoroso dalla Spagna : 'Neymar-Real Madrid - la contropartita è Cristiano Ronaldo' : ROMA - La notizia clamorosa arriva dalla Spagna e precisamente da 'El Larguero', il programma dell'emittente Cadena Ser. Il Real Madrid fa sul serio per Neymar e Florentino Perez , per provare a ...

Media spagnoli : 'Psg torna alla carica per Cristiano Ronaldo' : MADRID (SPAGNA) - Cristiano Ronaldo e Neymar insieme ma sotto l'ombra della Torre Eiffel. Se da qualche settimana a questa parte si parla del possibile interessamento del Real Madrid per il ...

Cristiano Ronaldo conferma : "Potevo andare alla Juve. Ecco perché non è successo" : Torino, 29 dicembre 2017 - Cristiano Ronaldo e la Juventus , destini incrociati e sempre da avversari, ma che un tempo sarebbero potuti combaciare. Sì, perché non è una novità che l'asso portoghese, ...

Cristiano Ronaldo fu vicino alla Juventus : È proprio Ronaldo a raccontare, in un'intervista rilasciata a Sky Sport, il motivo del suo rifiuto ai bianconeri. Avevo 17 anni e in molti mi volevano. A volermi c'era anche la Juventus, un club ...

Amarcord Cristiano Ronaldo : A 17 anni potevo andare alla Juventus : TORINO - 'A 17 anni potevo andare alla Juventus'. Parola di Cristiano Ronaldo che durante un'intervista rilasciata a Del Piero in occasione dei Globe Soccer Awards ha ricordato un episodio del suo ...