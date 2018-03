Roma | tre punti importanti | Torino battuto 3-0

La Roma scatta per la Champions - tre punti per Astori : il Torino inizia bene ma dopo crolla [FOTO] : 1/21 Alfredo Falcone/LaPresse ...

DIRETTA/ Roma Torino (risultato live 0-0) info streaming video e tv : formazioni ufficiali - via! : DIRETTA Roma Torino streaming video e tv: probabili formazioni , quote, orario e risultato live dell'anticipo che all'Olimpico apre la 28^ giornata di Serie A(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 20:30:00 GMT)

Pallanuoto femminile - A1 2018 : tredicesima giornata. Big match tra Orizzonte Catania e SIS Roma : tredicesima giornata per il campionato di Pallanuoto femminile: nella quarta di ritorno saranno in acqua, come di consueto di sabato, quattro incontri. La classifica comunque appare già delineata e si attende solo il momento degli scontri diretti ai playoff. Il match più atteso è quello delle 16.30. A Catania si affrontano la leader della classifica, L’Ekipe Orizzonte, e la squadra più in forma della competizione: la SIS Roma, reduce ...