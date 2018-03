Roma-Torino | gol De Rossi | era giusto così | la rete per il grande amico Astori VIDEO

calcioweb.eu

: Roma-Torino: ecco la formazione dei granata! #SFT - TorinoFC_1906 : Roma-Torino: ecco la formazione dei granata! #SFT - NekOfficial : Siamo stati un po’ lontani, ma è il momento di ricomporre la nostra band.. Domani esce il disco che racconta il tou… - OfficialASRoma : ?? Guarda la migliori foto di #RomaTorino! ?? -

(Di sabato 10 marzo 2018), gol Dee la squadra giallorossa vola. Successo degli uomini di Di Francesco nella gara di campionato contro il, un netto 3-0 grazie alle reti di Manolas, Dee Pellegrini. Proprio ladel 2-0 è davvero speciale perchè a siglarla è stato Daniele Dedi Davide. Si tratta di un gol che vale doppio, per la classifica e per, morto solo qualche giorno fa a causa di un arresto cardiocircolatorio. Ecco anche le parole di Di Francesco su De: “emozione, sono contento che abbia fatto gol Daniele. Per lui è stata una settimana difficile, ci teneva a giocare ed io non ho esitato. Meritava questo gol per ricordare Davideal meglio”., gol DeGOOOOAAAAALLLL!!!! #Dedoubles the lead for, who scores his 1st of the season. 2-0 73′ #pic.twitter.com/Dhss3ymW77 — ...